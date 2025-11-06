नहीं थम रही अनिल अंबानी की मुश्किलें, धोखाधड़ी मामले ने ईडी ने फिर भेजा समन

संपत्ती जब्त करने के बाद अब ईडी ने अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया है जो दिखाता है कि ED एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। बता दें कि, ईडी पहले ही रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपये से ज़्यादा की 42 संपत्तियां कुर्क कर चुकी है। इस हफ्ते कुर्क की गई संपत्ती को मिला कर अब तक 7,545 करोड़ से ज़्यादा की कुर्की की जा चुकी है। ईडी ने अपने बयान में कहा, प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराध करने वालों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रहा है, और इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अपराध से हासिल की गई रकम को उनके असली हकदारों को वापस दिलाया जा सके।