Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नहीं थम रही अनिल अंबानी की मुश्किलें, धोखाधड़ी मामले ने ईडी ने फिर भेजा समन

ईडी ने रिलायंस ADAG ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए दोबारा समन भेजा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 06, 2025

Enforcement Directorate

प्रवर्तन निदेशालय (प्रतीकात्मक तस्वीर)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस एडीएच (ADAG) ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को एक बार फिर समन भेजा है। उन्हें 14 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला उनके समूह की कंपनियों से जुड़े कथित बैंक लोन धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी इस मामले में पहले भी उनसे पूछताछ कर चुकी है और इसी हफ्ते उनकी कंपनी की संपत्ती भी जब्त की गई थीं। इस दौरान ईडी ने नवी मुंबई में स्थित धिरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी की 132 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था। इस जमीन की कीमत करीब 4,462.81 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है।

पहले भी कर चुकी 3,083 करोड़ की संपत्ती कुर्क

संपत्ती जब्त करने के बाद अब ईडी ने अंबानी को पूछताछ के लिए बुलाया है जो दिखाता है कि ED एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। बता दें कि, ईडी पहले ही रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपये से ज़्यादा की 42 संपत्तियां कुर्क कर चुकी है। इस हफ्ते कुर्क की गई संपत्ती को मिला कर अब तक 7,545 करोड़ से ज़्यादा की कुर्की की जा चुकी है। ईडी ने अपने बयान में कहा, प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराध करने वालों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रहा है, और इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अपराध से हासिल की गई रकम को उनके असली हकदारों को वापस दिलाया जा सके।

अंबानी की कंपनी ने 2010 से 2012 के बीच देश और विदेश से लिए लोन

ईडी ने यह जांच सीबीआई की आरकॉम (RCOM), अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर शुरु की गई थी। यह FIR भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-B, 406 (आपराधिक विश्वासघात), और 420 (धोखाधड़ी) के तहत, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत दर्ज की गई थी। दरअसल RCOM और उसकी समूह कंपनियों ने 2010 से 2012 के बीच देश और विदेश से लोन लिया था, जिसमें से 40,185 करोड़ रुपये का लोन अभी भी बकाया है। पांच बैंकों ने इस समूह के खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया है।

एक बैंक से कर्जा लेकर दूसरे का कर्जा चुकाया

ईडी की जांच में सामने आया है कि कंपनी ने एक बैंक से कर्जा लेकर उस पैसे को दूसरे बैंक का कर्जा चुकाने में इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन पैसों को इसके अलावा, उस पैसे को संबंधित पक्षों को भेजा और म्यूचुअल फंड में निवेश भी किया। इस तरह कंपनी ने 13,600 करोड़ से अधिक की रकम को इधर उधर किया। लेकिन यह सब कर्ज को मंज़ूर करने वाले पत्र की शर्तों और नियमों के खिलाफ था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Nov 2025 03:38 pm

Published on:

06 Nov 2025 03:37 pm

Hindi News / National News / नहीं थम रही अनिल अंबानी की मुश्किलें, धोखाधड़ी मामले ने ईडी ने फिर भेजा समन

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बंपर वोटिंग, महिलाओं की बूथों पर लगी लंबी कतार

पटना

Bihar Elections 2025: ‘फकीर को शहंशाह बना देता है वोट’, पहले चरण में मतदान कर बोले खान सर

bihar elections 2025: खान सर
पटना

Bihar Elections: CPM MLA और प्रत्याशी सतेंद्र यादव के काफिले पर जानलेवा हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े

attacked on cpi ml candidate satyendra yadav
पटना

Bihar First Phase Voting: ‘भीड़ बढ़ती जा रही है, यहां स्पेशल फोर्स भेजो’, डिप्टी सीएम ने एसपी को फोन लगाकर कहा

विजय सिन्हा ने एसपी को लगाया फोन
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: मनेर में पोलिंग बूथ पर दरोगा से भिड़े RJD कैंडिडेट, पक्षपात करने का लगाया गंभीर आरोप

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.