राष्ट्रीय

हथियारों से लैस लुटेरे घर में घुसे, परिवार को बनाया बंधक, किया चाय-नाश्ता, फिर सोना, नकदी और कार लेकर हुए फरार

डॉक्टर घाणेकर की मां सुबह 3:30 बजे उठीं और रोज़ाना की तरह चाय बनाने रसोई में गईं। तभी लुटेरों ने उन्हें पकड़ लिया, इसके बाद घर के सभी सदस्यों को बेडशीट से बांध दिया। सभी लुटेरे मास्क पहने हुए थे और रॉड व चाकू लेकर आए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया, "उन्होंने घर की तलाशी ली और करीब 10 लाख नकद व 40 लाख की ज्वेलरी लेकर परिवार की कार में भाग निकले।"

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 08, 2025

गोवा के परिवार को लुटेरों ने बंधक बनाया (Photo - ANI)

उत्तर गोवा के मापुसा से एक बेहद चौंकने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार तड़के एक डॉक्टर के घर में कुछ हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोल दिया। लुटेरों ने डॉक्टर के परिवार को दो घंटे तक बंधक बना के रखा और फिर ज्वेलरी, नकद और कार लेकर फरार हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान लुटेरों ने चाय-नाश्ता और फल खाये। इस बात कि जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी है। घटना के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दोपहर में मौके का दौरा किया और कहा कि विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

घटना कैसे हुई

पुलिस के मुताबिक, यह वारदात मापुसा के गणेशपुरी इलाके में सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई। जब परिवार के ज़्यादातर सदस्य गहरी नींद में सो रहा था तब एक आरोपी घर की खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर आ गया। देखते ही देखते बाकी लुटेरे भी अंदर घुस आए। डॉक्टर महेंद्र कामत घाणेकर के परिवार में उनके अलावा उनकी 80 वर्षीय मां, पत्नी और नाबालिग बेटी है।

परिवार को ऐसे बनाया बंधक

पुलिस ने बताया कि डॉक्टर घाणेकर की मां सुबह 3:30 बजे उठीं और रोज़ाना की तरह चाय बनाने रसोई में गईं। तभी लुटेरों ने उन्हें पकड़ लिया, इसके बाद घर के सभी सदस्यों को बेडशीट से बांध दिया। सभी लुटेरे मास्क पहने हुए थे और रॉड व चाकू लेकर आए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया, "उन्होंने घर की तलाशी ली और करीब 10 लाख नकद व 40 लाख की ज्वेलरी लेकर परिवार की कार में भाग निकले।"

हिन्दी में बात कर रहे थे लुटेरे

पुलिस ने कहा कि लुटेरों ने बुजुर्ग महिला द्वारा बनाई चाय पी और फ्रिज से कुछ फल भी खा लिए। इसके अलावा लुटेरों ने परिवार को आश्वासन दिया कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। परिवार के एक रिश्तेदार ने बताया कि सभी आरोपी हिंदी में बात कर रहे थे, जिससे लगता है कि वे गोवा के बाहर के हैं। उन्होंने भागने से पहले परिवार के सभी मोबाइल फोन भी साथ ले लिए।

जांच और पुलिस की कार्रवाई

भागने के लिए इस्तेमाल की गई कार बाद में पणजी के पास एक पुल के नीचे मिली। डीजीपी आलोक कुमार और उत्तर गोवा के एसपी राहुल गुप्ता ने भी घटनास्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, "पुलिस विस्तृत जांच कर रही है और हम अपराधियों को जल्द पकड़ लेंगे। जांच सही दिशा में चल रही है। मैंने रात की सुरक्षा बढ़ाने और नाकेबंदियां कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जांच से लग रहा है कि यह काम पेशेवर गिरोह का है।"

FIR दर्ज, पुरानी वारदात से समानता

डॉक्टर महेंद्र घाणेकर ने अपनी शिकायत में कहा कि सात अज्ञात लोगों ने उनके घर की मुख्य ग्रिल तोड़कर प्रवेश किया, परिवार को बांधकर रखा और सोने-चांदी के गहने, नकदी और उनकी अल्टो कार लूट ली। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार को चोटें आईं और आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक जांच अधिकारी ने बताया कि यह वारदात अप्रैल में डोना पाउला में हुई एक डकैती जैसी लगती है, जिसमें चार हथियारबंद लुटेरे एक कारोबारी परिवार के बुजुर्ग दंपती के घर में घुसे थे और सोना-नकद लेकर फरार हो गए थे।

Published on:

08 Oct 2025 09:31 am

Hindi News / National News / हथियारों से लैस लुटेरे घर में घुसे, परिवार को बनाया बंधक, किया चाय-नाश्ता, फिर सोना, नकदी और कार लेकर हुए फरार

बड़ी खबरें

राष्ट्रीय

