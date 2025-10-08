हथियारों से लैस लुटेरे घर में घुसे, परिवार को बनाया बंधक, किया चाय-नाश्ता, फिर सोना, नकदी और कार लेकर हुए फरार

उत्तर गोवा के मापुसा से एक बेहद चौंकने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार तड़के एक डॉक्टर के घर में कुछ हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोल दिया। लुटेरों ने डॉक्टर के परिवार को दो घंटे तक बंधक बना के रखा और फिर ज्वेलरी, नकद और कार लेकर फरार हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान लुटेरों ने चाय-नाश्ता और फल खाये। इस बात कि जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी है। घटना के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दोपहर में मौके का दौरा किया और कहा कि विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।