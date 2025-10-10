सेना में होंगे बड़े बदलाव, अप्रैल से जवान से लेकर जनरल तक सभी को देना होगा साल में दो बार फिटनेस टेस्ट

भारतीय सेना अगले साल अप्रैल से एक नया कॉमन फिजिकल टेस्ट (सीपीटी) लागू करने जा रही है, जिसके तहत ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी साल में दो बार अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। यह नया परीक्षण मौजूदा बेटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (बीपीईटी) और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट (पीपीटी) को मिलाकर तैयार किया गया है। इसमें 45 वर्ष तक के अधिकारियों और सैनिकों को बीपीईटी के मानकों के अनुसार और 50 वर्ष तक के अधिकारियों को पीपीटी के मानकों के अनुसार आंका जाएगा।