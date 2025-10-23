असली बारिश से कितनी अलग है Artificial Rain,जानिए पूरा सच

Artificial Rain India: भारत में इन दिनों एक खास तरह की बारिश देखने को मिल रही है, जो असली बारिश (Natural vs Artificial Rain) से बिल्कुल अलग है। यह आर्टिफिशियल बारिश (Artificial Rain India) है, यानी वैज्ञानिकों ने बादलों को हल्का करने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसे क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding 2025) कहते हैं, जिसमें बादलों में रसायन छोड़े जाते हैं ताकि बारिश शुरू हो सके। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में सूखे की मार से बचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि यह असली बारिश की तरह ठंडक देगी या नहीं? आइए, इसकी खासियत समझें।