हजरतबल दरगाह मामले पर कांग्रेस MP का बड़ा बयान, कहा- हुआ तो हुआ, कार्रवाई की जरूरत नहीं

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में स्थित हजरतबल दरगाह में हाल ही में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चक्र के अपमान का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां दरगाह के पुनर्निर्माण के बाद लगी एक शिलान्यास पट्टिका पर बने अशोक चक्र को लोगों ने तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जिसके बाद से लोग इस घटना की कड़ी नींदा कर रहे है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे है। इसी बीच अब कटिहार से कांग्रेस सांसद, तारिक अनवर का इस मामले में बयान सामने आया है। अनवर ने सोमवार को इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि, हुआ तो हुआ, लेकिन चरमपंथियों के खिलाफ किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है।