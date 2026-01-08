बिहार के बाद इस राज्य की महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपये, सरकार ने किया ऐलान

असम सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा, परिवारों की आमदनी में सुधार होगा और महिलाएं अपने छोटे-व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि अब तक इस योजना से 15 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल चुका है। पहले योजना का लक्ष्य 32 लाख महिलाओं तक पहुंचने का था, जिसे अब बढ़ाकर 40 लाख महिलाओं तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 8 लाख महिलाएं पहले ही लखपति बन चुकी हैं।