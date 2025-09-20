Patrika LogoSwitch to English

Zubeen Garg की मौत के बाद बोले CM हिमंता, हमारे प्रिय जुबीन के साथ अंतिम क्षणों में क्या हुआ…, जांच कराएगी असम सरकार

Singer Zubeen Garg Death: गायक ज़ुबीन गर्ग के निधन के एक दिन बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह कहा कि राज्य सरकार सिंगापुर में हुई उनकी मौत की जांच कराएगी। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनके साथ अंतिम क्षण में क्या हुआ।

भारत

Swatantra Mishra

Sep 20, 2025

Zubeen Garg Death
जुबीन की मौत की जांच कराएगी असम सरकार। (फोटो: IANS)

Zubeen Garg Death: लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के निधन के एक दिन बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार यानी 20 सितंबर, 2025 को कहा कि राज्य सरकार सिंगापुर में उनकी मृत्यु की जांच कराएगी।

Zubeen Garg Last Farewell: असमिया सांस्कृतिक प्रतीक के पार्थिव शरीर को प्रशंसकों के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गुवाहाटी के एक स्टेडियम में रखा जाएगा।

सिंगापुर साथ गए लोगों को सौंपा पार्थिव शरीर

मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा सरमा ने कहा कि गर्ग के शव का पोस्टमार्टम सिंगापुर में पूरा हो गया है और पार्थिव शरीर उन लोगों को सौंप दिया गया है जो उनके साथ वहां गए थे।

Zubeen Garg के निधन पर असम में तीन दिन का राजकीय शोक, जब सिंगर बहन की मौत ने तोड़ डाला, 15 गरीब बच्चों को लिया था गोद
राष्ट्रीय
Zubeen Garg Death

मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, हमारे प्रिय ज़ुबीन…

मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हमारे प्रिय ज़ुबीन गर्ग का सिंगापुर में पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। उनके पार्थिव शरीर को अब भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में उनके साथ आई टीम - शेखर ज्योति गोस्वामी, संदीपन गर्ग और सिद्धार्थ शर्मा (प्रबंधक) को सौंपा जा रहा है।"

जुबीन ने नहीं पहनी थी लाइफ जैकेट

मुख्यमंत्री ने बताया कि शुक्रवार यानी 19 सितंबर की रात सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने उन्हें बताया कि एक निजी नौका पार्टी के दौरान बिना लाइफ जैकेट के तैरते समय गर्ग की मौत हो गई। गर्ग और 17 अन्य लोग - सिंगापुर के 11 असमिया निवासी, उनकी टीम के चार सदस्य और दो क्रू सदस्य - उस नौका पर सवार थे जो सेंट जॉन्स और लाजरस द्वीप समूह की ओर रवाना हुई थी।

लाइफ जैकेट की साइज बड़ी थी इसलिए...

नौका के डॉक पर पहुंचने के बाद समूह ने चालक दल की देखरेख में पानी में एडवेंचर्स गतिविधियों में भाग लिया। सीएम सरमा ने बताया, "नौका के चालक दल के सदस्यों और गार्ड्स ने ज़ोर देकर कहा था कि गर्ग को लाइफ जैकेट पहननी चाहिए। शुरुआत में उन्होंने जैकेट पहनी थी लेकिन कुछ सेकंड बाद यह कहकर उतार दिया कि जैकेट का आकार बड़ा है और उन्हें तैरने में दिक्कत हो रही है।"

समुद्र में तैरते हुए पाए गए जुबीन

मुख्यमंत्री ने बताया कि गायक "जुबीन समुद्र में तैरते हुए पाए गए और नौका के चालक दल ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की और बंदरगाह पर उन्हें फिर से कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दिया गया। इसके बाद उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीपीआर एक आपातकालीन प्रक्रिया है जिसका उपयोग हृदय या श्वसन गति रुकने के दौरान किया जाता है। सरमा ने कहा कि सिंगापुर के अधिकारी गायक के साथ आए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।

अंतिम क्षण में क्या हुआ, यह जानना हमारा अधिकार है

उन्होंने कहा, "चूंकि जुबिन गर्ग के साथ आए सभी लोग भारतीय नागरिक हैं इसलिए हम गृह मंत्रालय से संपर्क करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में उनसे पूछताछ की जाए। हमारे लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था।"

ज़ुबीन का पार्थिव शरीर स्टेडियम में रखा जाएगा

जुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर को सरुसजाई स्टेडियम में रखने का निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।

Updated on:

20 Sept 2025 06:00 pm

Published on:

20 Sept 2025 05:10 pm

