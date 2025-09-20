Zubeen Garg की मौत के बाद बोले CM हिमंता, हमारे प्रिय जुबीन के साथ अंतिम क्षणों में क्या हुआ…, जांच कराएगी असम सरकार

मुख्यमंत्री ने बताया कि गायक "जुबीन समुद्र में तैरते हुए पाए गए और नौका के चालक दल ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की और बंदरगाह पर उन्हें फिर से कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) दिया गया। इसके बाद उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीपीआर एक आपातकालीन प्रक्रिया है जिसका उपयोग हृदय या श्वसन गति रुकने के दौरान किया जाता है। सरमा ने कहा कि सिंगापुर के अधिकारी गायक के साथ आए लोगों से पूछताछ कर रहे हैं।