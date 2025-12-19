24 घंटे में भारत छोड़ो! इस राज्य में 15 लोगों को दिया गया अल्टीमेटम

यह कानून देश के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से हो रहे प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार को यह अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति की मौजूदगी जनहित या सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाए, तो उसे निर्दिष्ट रूट से असम या भारत से बाहर निकालने का आदेश दिया जा सकता है। आम तौर पर निर्वासन प्रक्रिया में दूसरे देश से नागरिकता सत्यापन जरूरी होता है, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है कि इस कानून के तहत कूटनीतिक प्रक्रियाओं को बायपास कर सीधे कार्रवाई की जा सकती है।