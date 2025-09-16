असम में सिविल सेवा अधिकारी के घर छापेमारी, 2 करोड़ रुपये कैश और सोना जब्त

असम में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता सेल (Vigilance Cell) ने आज असम सिविल सेवा (ACS) की अधिकारी नूपुर बोरा के घर पर छापा मारा। इस ऑपरेशन में टीम ने करीब 90 लाख रुपये की नकदी और 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने के गहने जब्त किए। कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है।