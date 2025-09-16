असम में सिविल सेवा अधिकारी के घर छापेमारी, 2 करोड़ रुपये कैश और सोना जब्त

असम में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता सेल (Vigilance Cell) ने आज असम सिविल सेवा (ACS) की अधिकारी नूपुर बोरा के घर पर छापा मारा। इस ऑपरेशन में टीम ने करीब 90 लाख रुपये की नकदी और 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने के गहने जब्त किए। कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है।
नूपुर बोरा को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। नूपुर बोरा, जो 2019 बैच की ACS अधिकारी हैं, ने बारपेटा और कार्बी आंगलोंग जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था।
बारपेटा में उनकी तैनाती के दौरान उन पर करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे थे। सतर्कता सेल ने पिछले छह महीनों से उनकी निगरानी रखी जा रही थी, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई।
विजिलेंस टीम ने नूपुर बोरा के गुवाहाटी स्थित आवास पर सुबह से शाम तक सघन तलाशी ली। छापे के दौरान नोटों की गड्डियां और कीमती सोने के आभूषण बरामद हुए।
पुलिस ने पुष्टि की कि बरामद नकदी और सोने की जांच जारी है, और आगे की जांच में और संपत्तियां सामने आ सकती हैं। असम सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। CM हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे।
इस घटना को लेकर नूपुर बोरा की पूछताछ जारी है, और सतर्कता सेल ने अन्य संभावित संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। यह मामला असम में सिविल सेवाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है।