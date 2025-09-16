Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

असम में सिविल सेवा अधिकारी के घर छापेमारी, 2 करोड़ रुपये कैश और सोना जब्त

Assam Vigilance Raids: असम विजिलेंस सेल ने असम सिविल सेवा (ACS) की अधिकारी नूपुर बोरा के घर छापेमारी की। इस ऑपरेशन में कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई।

गुवाहाटी

Devika Chatraj

Sep 16, 2025

Assam Vigilance Raids
असम में सिविल सेवा अधिकारी के घर छापेमारी (X)

असम में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता सेल (Vigilance Cell) ने आज असम सिविल सेवा (ACS) की अधिकारी नूपुर बोरा के घर पर छापा मारा। इस ऑपरेशन में टीम ने करीब 90 लाख रुपये की नकदी और 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने के गहने जब्त किए। कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है।

हिरासत में नूपुर बोरा

नूपुर बोरा को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। नूपुर बोरा, जो 2019 बैच की ACS अधिकारी हैं, ने बारपेटा और कार्बी आंगलोंग जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था।

पिछले छह महीने से निगरानी में नूपुर

बारपेटा में उनकी तैनाती के दौरान उन पर करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे थे। सतर्कता सेल ने पिछले छह महीनों से उनकी निगरानी रखी जा रही थी, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई।

छापेमारी में करोड़ों की सम्पति बरामद

विजिलेंस टीम ने नूपुर बोरा के गुवाहाटी स्थित आवास पर सुबह से शाम तक सघन तलाशी ली। छापे के दौरान नोटों की गड्डियां और कीमती सोने के आभूषण बरामद हुए।

आगे की जांच जारी

पुलिस ने पुष्टि की कि बरामद नकदी और सोने की जांच जारी है, और आगे की जांच में और संपत्तियां सामने आ सकती हैं। असम सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। CM हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे।

पूछताछ के दायरे में नूपुर

इस घटना को लेकर नूपुर बोरा की पूछताछ जारी है, और सतर्कता सेल ने अन्य संभावित संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। यह मामला असम में सिविल सेवाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है।

Updated on:

16 Sept 2025 10:16 am

Published on:

16 Sept 2025 10:05 am

Hindi News / National News / असम में सिविल सेवा अधिकारी के घर छापेमारी, 2 करोड़ रुपये कैश और सोना जब्त

