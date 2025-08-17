भारत लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, आज PM मोदी से करेंगे मुलाकात

शुभांशु ने भारत लौटने से पहले इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें लिखा, "भारत वापस आने के लिए विमान में बैठते ही मेरे दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं। मुझे उन शानदार लोगों को पीछे छोड़कर जाने का दुख है, जो इस मिशन के दौरान पिछले एक साल से मेरे दोस्त और परिवार थे। मैं अपने सभी दोस्तों, परिवार और देशवासियों से मिलने को उत्साहित हूं।" उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'स्वदेश' के गीत 'यूं ही चला चल राही, जीवन गाड़ी है समय पहिया' का जिक्र करते हुए जीवन के बदलाव को स्वीकार करने की बात कही।