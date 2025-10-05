Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

14 की मौत, कई लापता, पुल ढहे, लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद…दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही

भारी वर्षा के चलते तीस्ता बाजार के पास लोहे का पुल टूट गया, जिससे सिक्किम और कालिम्पोंग का संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। तीस्ता नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है, जिससे आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है।

3 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 05, 2025

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई (photo - ANI)

14 dead landslides hit Darjeeling: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में शनिवार रात हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी। लगातार बारिश के कारण हुए कई भूस्खलनों में अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव कार्यों में खराब मौसम और सड़कों के ध्वस्त होने से बड़ी बाधाएं आ रही हैं, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

तीस्ता नदी उफान पर, पुल ढहने से सिक्किम से कटा संपर्क

भारी वर्षा के चलते तीस्ता बाजार के पास लोहे का पुल टूट गया, जिससे सिक्किम और कालिम्पोंग का संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। तीस्ता नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है, जिससे आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है।

पीएम मोदी ने शेयर किया पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, "दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना के कारण हुई जनहानि से अत्यंत व्यथित हूँ। शोक-संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति पर भारी बारिश और भूस्खलनों के मद्देनज़र लगातार नज़र रखी जा रही है। हम प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

सात शव बरामद, कई अब भी लापता

कुर्सियांग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अभिषेक रॉय ने बताया कि मलबे से अब तक सात शव बरामद किए गए हैं, जबकि दो और लोगों की तलाश जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और स्थानीय पुलिस की टीमों ने मिरिक उपखंड, सारसली, जसबीरगांव और मेची के धर गांव में राहत कार्य शुरू कर दिए हैं।

सारसली में दो शव बरामद किए गए हैं, जबकि मिरिक बस्ती के जसबीरगांव क्षेत्र से भी दो शव मिले हैं। मेची के धर गांव में चार शव बरामद किए गए हैं और चार लोगों को बचाया गया है। मिरिक झील के पास एक शव बरामद हुआ है, जबकि दो लोग अब भी लापता हैं और उनका बचाव अभियान जारी है।

सड़कें बंद, पर्यटक फंसे, टिंधारिया मार्ग से बचाव जारी

एएसपी रॉय ने बताया, “कुर्सियांग रोड पर दिलाराम में भूस्खलन हुआ है, जो दार्जिलिंग की ओर जाती है। वह सड़क पूरी तरह बंद है। गौरीशंकर इलाके में भूस्खलन के कारण रोहिणी रोड भी अवरुद्ध है। पंखाबाड़ी रोड की स्थिति बेहद खराब है, जबकि टिंधारिया रोड फिलहाल चालू है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तीन से चार घंटे के भीतर मिरिक में फंसे सभी पर्यटकों को टिंधारिया मार्ग के ज़रिए सुरक्षित निकाला जाए।”

राहत कार्यों का मुख्य उद्देश्य फंसे हुए पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सुरक्षित निकालना है, विशेष रूप से मिरिक क्षेत्र से, जिसके लिए प्रशासन टिंधारिया रोड का इस्तेमाल कर रहा है। क्षेत्र का सड़क नेटवर्क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मिरिक और दुधिया के बीच लोहे का पुल टूट जाने से सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच संपर्क पूरी तरह कट गया है। तीस्ता नदी के बढ़ते जलस्तर और एक अन्य लोहे के पुल के टूटने से सिक्किम और कालिम्पोंग का रास्ता भी बंद हो गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 10 और 717A, जो प्रमुख मार्ग हैं, कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं। दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जाने वाला मुख्य मार्ग दिलाराम में बंद है, जबकि रोहिणी रोड पूरी तरह बंद होकर आंशिक रूप से ध्वस्त हो चुकी है। वर्तमान में कालिम्पोंग जाने वाला पानबु रोड खुला है और टिंधारिया रोड सीमित निकासी के लिए उपयोग में है। एक बड़े भूस्खलन ने पुलबाज़ार को थानालाइन से जोड़ने वाले पुल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है।

आपदा परामर्श के बाद गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) ने टाइगर हिल, रॉक गार्डन सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को अगले आदेश तक तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। दार्जिलिंग के पुलिस अधीक्षक ने एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है, जिसमें यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने और केवल सत्यापित स्रोतों से ही अपडेट लेने की सलाह दी गई है।

आदेश में कहा गया, “पिछली रात हुई भारी बारिश के कारण क्षेत्रभर में कई भूस्खलन हुए हैं, जिससे सड़कों पर रुकावटें और यात्रा के लिए असुरक्षित हालात पैदा हो गए हैं।” दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि वे संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जुटने के निर्देश दिए हैं।

इस बीच, पुलिस ने फंसे हुए पर्यटकों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक्स (X) पर लिखा, “भारी बारिश के कारण दार्जिलिंग की कुछ सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे यातायात बाधित है। सड़कों की सफाई का कार्य जारी है और जल्द ही सामान्य यातायात बहाल होने की उम्मीद है। जो पर्यटक फंसे हुए हैं या मदद की ज़रूरत में हैं, वे दार्जिलिंग पुलिस कंट्रोल रूम से +91 91478 89078 पर संपर्क कर सकते हैं।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Oct 2025 02:40 pm

Hindi News / National News / 14 की मौत, कई लापता, पुल ढहे, लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद…दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CM हेमंत सोरेन की पार्टी को बिहार में चाहिए इतनी सीट, JMM ने ठोका दावा, तेजस्वी से जल्द मिलेंगे दो बड़े नेता

राष्ट्रीय

Cyclone Shakhti: चक्रवात ‘शक्ति’ से महाराष्ट्र और गुजरात को खतरा है या नहीं… मौसम विभाग ने दी बड़ी अपडेट

cyclone shakti Maharashtra Alert
मुंबई

झारखंड के फेमस मंदिर में तोड़फोड़, जानकारी मिलते ही विरोध में सड़क पर उतरे लोग, जमकर काटा बवाल

राष्ट्रीय

अरविंद केजरीवाल नहीं इस उद्योगपति को आप ने बनाया अपना राज्यसभा उम्मीदवार

राष्ट्रीय

Kumbh Mela 2027: टेंट सिटी, रिंग रोड और बहुत कुछ… नासिक कुंभ मेला की तैयारी तेज, जानें कब-कब है अमृत स्नान

Nashik Kumbh Mela 2027
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.