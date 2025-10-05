14 की मौत, कई लापता, पुल ढहे, लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद…दार्जिलिंग में बारिश से भारी तबाही

राहत कार्यों का मुख्य उद्देश्य फंसे हुए पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सुरक्षित निकालना है, विशेष रूप से मिरिक क्षेत्र से, जिसके लिए प्रशासन टिंधारिया रोड का इस्तेमाल कर रहा है। क्षेत्र का सड़क नेटवर्क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मिरिक और दुधिया के बीच लोहे का पुल टूट जाने से सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच संपर्क पूरी तरह कट गया है। तीस्ता नदी के बढ़ते जलस्तर और एक अन्य लोहे के पुल के टूटने से सिक्किम और कालिम्पोंग का रास्ता भी बंद हो गया है।