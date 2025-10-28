ATS की बड़ी कार्रवाई, अलकायदा से कनेक्शन के आरोप में पुणे का इंजीनियर गिरफ्तार

ATS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हंगारगेकर की गिरफ्तारी 9 अक्टूबर को पुणे के विभिन्न इलाकों में की गई छापेमारी से जुड़ी जांच का नतीजा है। उस दौरान कोंढवा, वानवाड़ी और भोसेरी में सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें 19 लैपटॉप और 40 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। फॉरेंसिक जांच में हंगारगेकर के लैपटॉप से अलकायदा से संबंधित चरमपंथी साहित्य और रेडिकलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली डिजिटल सामग्री बरामद हुई।