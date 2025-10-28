Patrika LogoSwitch to English

ATS की बड़ी कार्रवाई, अलकायदा से कनेक्शन के आरोप में पुणे का इंजीनियर गिरफ्तार

महाराष्ट्र ATS ने पुणे के कोंढवा से सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगारगेकर को अलकायदा से कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया है। फॉरेंसिक जांच में इंजीनियर के खिलाफ सबूत मिले हैं।

2 min read
Google source verification

पुणे

image

Devika Chatraj

Oct 28, 2025

पुणे का इंजीनियर गिरफ्तार (X)

महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने सोमवार को पुणे के कोंढवा इलाके से एक 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ाव और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोप हैं। इस गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़े आतंकी नेटवर्क का सुराग मिला है।

आरोपी की पहचान

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जुबैर हंगारगेकर के रूप में हुई है। वह मूल रूप से सोलापुर का रहने वाला है और पुणे में अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ रहता था। हंगारगेकर कल्याणीनगर स्थित एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर टेस्टर और डेटाबेस डेवलपर के तौर पर काम करता था। पड़ोसियों के अनुसार, वह एक शांत स्वभाव का 'टेकी' था, जो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में सामान्य दिखाई देता था।

फॉरेंसिक जांच में मिले सबूत

ATS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हंगारगेकर की गिरफ्तारी 9 अक्टूबर को पुणे के विभिन्न इलाकों में की गई छापेमारी से जुड़ी जांच का नतीजा है। उस दौरान कोंढवा, वानवाड़ी और भोसेरी में सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें 19 लैपटॉप और 40 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। फॉरेंसिक जांच में हंगारगेकर के लैपटॉप से अलकायदा से संबंधित चरमपंथी साहित्य और रेडिकलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली डिजिटल सामग्री बरामद हुई।

जांच में ये आया सामने

  • अलकायदा कनेक्शन: प्रारंभिक जांच में पाया गया कि हंगारगेकर पाकिस्तान-आधारित अलकायदा के सदस्यों या अन्य चरमपंथी संगठनों के संपर्क में था। वह महाराष्ट्र और अन्य शहरों में एंटी-नेशनल गतिविधियां और आतंकी साजिश रचने की योजना बना रहा था।
  • रेडिकलाइजेशन का आरोप: आरोपी पर युवाओं को ऑनलाइन चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित करने का शक है। ATS को उसके सोशल मीडिया एक्टिविटीज और संदिग्ध कम्युनिकेशंस पर नजर थी।
  • चेनई कनेक्शन: हंगारगेकर और उसके एक दोस्त हाल ही में चेनई गए थे, जहां उन्होंने एक सोशल इवेंट में हिस्सा लिया। पुणे रेलवे स्टेशन पर लौटते ही दोनों को हिरासत में लिया गया। दोस्त को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है।

4 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में आरोपी

हंगारगेकर के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने उसे 4 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। ATS अधिकारी ने कहा कि जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी के पास मौजूद सामग्री का क्या इरादा था। इससे एक बड़े रेडिकल नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है।

Published on:

28 Oct 2025 12:36 pm

Hindi News / National News / ATS की बड़ी कार्रवाई, अलकायदा से कनेक्शन के आरोप में पुणे का इंजीनियर गिरफ्तार

