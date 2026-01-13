सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले के बाद बढ़ा बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

अधिकारी पर हुए इस हमले को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर अधिकारी के कार्यालय से पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। इस सिलसले में अधिकारी के दफ्तर की ओर से हमले से जुड़े पांच वीडियो पहले ही गृह मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अधिकारी से फोन पर बात भी की थी। करीब 15 मिनट की बातचीत में शाह ने अधिकारी से इस हमले की पूरी जानकारी ली। अधिकारी का कहना है कि उनके काफिले पर इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं और यह तृणमूल कांग्रेस के लोगों द्वारा किए जाते हैं।