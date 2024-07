आंध्र प्रदेश के Ex CM और दो IPS के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज, MLA ने हिरासत में पिटवाने और … का आरोप लगाया

आंध्र प्रदेश के विधायक के रघुराम कृष्णम राजू ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ थाने में हत्या करने का प्रयास की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक ने जगन पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं।

Attempt to murder case filled against Ex Cheif Minister: गुंटूर जिले की नगरमपलेम पुलिस ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी (former chief minister YS Jagan Mohan Reddy) और 4 अन्य के खिलाफ “हत्या के प्रयास” का मामला दर्ज किया। उंडी विधायक के रघुराम कृष्णम राजू (Undi MLA K Raghuram Krishnam Raju) की शिकायत के बाद पूर्व पुलिस महानिदेशक (खुफिया) पीएसआर अंजनेयुलु, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) और गुंटूर के सरकारी सामान्य अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ जी प्रभावती के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।

Hindi News/ National News / आंध्र प्रदेश के Ex CM और दो IPS के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज, MLA ने हिरासत में पिटवाने और … का आरोप लगाया