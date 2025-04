Negligence: इंटर्नशिप पूरी, डेढ़ माह बाद भी पोस्टिंग नहीं, 800 से ज्यादा छात्र कर रहे इंतजार

छत्तीसगढ़ प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों से इंटर्नशिप पूरी करने वाले 800 से ज्यादा छात्रों ( more than 800 students ) की दो साल की बांड पोस्टिंग में देरी ( delay in posting of two-year bond ) हो रही है। दरअसल इन छात्रों की इंटर्नशिप 28 फरवरी को पूरी हो चुकी है। यानी डेढ़ माह बाद भी पोस्टिंग नहीं हुई है। छात्रों को पोस्टिंग का इंतजार (waiting for posting.) है।