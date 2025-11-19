दिल्ली पहुंचा सलमान खान के घर फायरिंग करवाने वाला अनमोल बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी है आरोपी

अनमोल बिश्नोई को लाया गया भारत (ANI)
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, लुइसियाना की कोर्ट ने उसकी शरण याचिका (asylum plea) खारिज कर दी थी, जिसके ठीक एक दिन बाद उसे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया। आज सुबह अनमोल बिश्नोई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर उतरा। एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा और उसे सीधे हिरासत में ले लिया गया।
माना जा रहा है कि बहुत जल्द उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कई बड़े आपराधिक मामलों में उसकी भूमिका की गहन जांच चल रही है। याद रहे कि 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में NCP नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस सनसनीखेज वारदात की साजिश रचने और फंडिंग करने का मुख्य आरोप अनमोल बिश्नोई पर ही है। वह घटना के बाद से फरार था और जून 2024 में अमेरिका भाग गया था, जहां उसने राजनीतिक शरण मांगी थी।अब अनमोल बिश्नोई की भारत वापसी से पुलिस और जांच एजेंसियों को कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क पर भी करारा प्रहार होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग