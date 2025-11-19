दिल्ली पहुंचा सलमान खान के घर फायरिंग करवाने वाला अनमोल बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी है आरोपी

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, लुइसियाना की कोर्ट ने उसकी शरण याचिका (asylum plea) खारिज कर दी थी, जिसके ठीक एक दिन बाद उसे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया। आज सुबह अनमोल बिश्नोई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर उतरा। एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा और उसे सीधे हिरासत में ले लिया गया।