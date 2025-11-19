Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिल्ली पहुंचा सलमान खान के घर फायरिंग करवाने वाला अनमोल बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी है आरोपी

Anmol Bishnoi Deported: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी अनमोल बिश्नोई अमेरिका से डिपोर्ट कर के भारत लाया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 19, 2025

Anmol Bishnoi

अनमोल बिश्नोई को लाया गया भारत (ANI)

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, लुइसियाना की कोर्ट ने उसकी शरण याचिका (asylum plea) खारिज कर दी थी, जिसके ठीक एक दिन बाद उसे डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया। आज सुबह अनमोल बिश्नोई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर उतरा। एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा और उसे सीधे हिरासत में ले लिया गया।

कई आपराधिक मामले दर्ज

माना जा रहा है कि बहुत जल्द उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड समेत कई बड़े आपराधिक मामलों में उसकी भूमिका की गहन जांच चल रही है। याद रहे कि 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में NCP नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

2024 में भागा अमेरिका

इस सनसनीखेज वारदात की साजिश रचने और फंडिंग करने का मुख्य आरोप अनमोल बिश्नोई पर ही है। वह घटना के बाद से फरार था और जून 2024 में अमेरिका भाग गया था, जहां उसने राजनीतिक शरण मांगी थी।अब अनमोल बिश्नोई की भारत वापसी से पुलिस और जांच एजेंसियों को कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क पर भी करारा प्रहार होने की संभावना है।

Updated on:

19 Nov 2025 03:31 pm

Published on:

19 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / National News / दिल्ली पहुंचा सलमान खान के घर फायरिंग करवाने वाला अनमोल बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी की हत्या का भी है आरोपी

