बांग्लादेश में एक और पत्रकार पर जानलेवा हमला, हथौड़ो और ईंटों से पीट पीट कर किया अधमरा

बांग्लादेश की यूनुस सरकार में अराजकता तेजी से बढ़ती जा रही। देश की अंतरिम सरकार में कानून व्यवस्था एक दम शून्य हो गई है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे है। इसके साथ ही सरकार के गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकार और मीडिया संस्थाओं पर भी लगातार हमलों की खबरे सामने आती रहती है। ऐसी ही एक खबर सोमवार को कुस्टिया जिले के मीरपुर उपजिले से सामने आई है। यहां एक पत्रकार पर आपसी झगड़े के चलते एक व्यक्ति और उसके साथियों ने हमला कर दिया और हथौड़ों, रॉड और ईंटों से उसे मार मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है।