11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बांग्लादेश में एक और पत्रकार पर जानलेवा हमला, हथौड़ो और ईंटों से पीट पीट कर किया अधमरा

बांग्लादेश में इस महीन पत्रकारों पर हमले की चौथी घटना सामने आई है। कुस्टिया जिले के मीरपुर उपजिले में एक पत्रकार पर कुछ बदमाशों ने हथौड़ों, रॉड और ईंटों से हमला कर दिया।

भारत

Himadri Joshi

Aug 11, 2025

Bangladeshi journalist attacked
बांग्लादेश में पत्रकार पर जानलेवा हमला ( प्रतिकात्मक तस्वीर )

बांग्लादेश की यूनुस सरकार में अराजकता तेजी से बढ़ती जा रही। देश की अंतरिम सरकार में कानून व्यवस्था एक दम शून्य हो गई है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे है। इसके साथ ही सरकार के गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकार और मीडिया संस्थाओं पर भी लगातार हमलों की खबरे सामने आती रहती है। ऐसी ही एक खबर सोमवार को कुस्टिया जिले के मीरपुर उपजिले से सामने आई है। यहां एक पत्रकार पर आपसी झगड़े के चलते एक व्यक्ति और उसके साथियों ने हमला कर दिया और हथौड़ों, रॉड और ईंटों से उसे मार मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है।

अगस्त में पत्रकारों पर हमले की यह चौथी घटना

बांग्लादेश में पत्रकारों पर हमले की खबरें दिन पर दिन बढ़ रही है। सोमवार सुबह हुई यह घटना सिर्फ अगस्त के महीने में हुई ऐसी चौथी घटना है। इस तरह की घटनाएं देश में मीडिया कर्मियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को दर्शाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक स्थानीय न्यूज चैनल के संवाददाता और उपजिला प्रेस क्लब के संयुक्त महासचिव फिरोज अहमद पर आज सुबह हमला हुआ है। हालांकि मीरपुर थाने के प्रभारी मोमिनुल इस्लाम का कहना है कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें

अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर बांग्लादेश को तबाह करने का आरोप लगाया
राष्ट्रीय
Mohammad Yunus

बच्चों के बीच झगड़े को लेकर हुआ था विवाद

पीड़ित के परिवार के मुताबिक, कुछ दिन पहले बच्चों के बीच हुए किसी झगड़े को लेकर फिरोज का मुख्य आरोपी मिलन के साथ विवाद हुआ था। जिसके बाद आज सुबह अपने चार-पांच साथियों के साथ मिलकर मिलने ने फिरोज पर हमला कर दिया। फिरोज जब सुबह मस्जिद जा रहा था उसी समय मिलन अपने साथियों के साथ छिपकर उसका इंतजार करने लगा और जैसे ही फिरोज वहां आया उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया।

सिर और पैरों में आई गंभीर चोट

बदमाशों ने हथौड़ों, रॉड और ईंटों से पीट पीट कर फिरोज को बूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने गंभीर हालत में फिरोज को उपजिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टर्स ने फिरोज को कुस्टिया जनरल अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हुसैन इमाम ने बताया कि इस घटना में फिरोज के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 05:35 pm

Hindi News / National News / बांग्लादेश में एक और पत्रकार पर जानलेवा हमला, हथौड़ो और ईंटों से पीट पीट कर किया अधमरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.