बांग्लादेश में एक और पत्रकार पर जानलेवा हमला, हथौड़ो और ईंटों से पीट पीट कर किया अधमरा

बांग्लादेश की यूनुस सरकार में अराजकता तेजी से बढ़ती जा रही। देश की अंतरिम सरकार में कानून व्यवस्था एक दम शून्य हो गई है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे है। इसके साथ ही सरकार के गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकार और मीडिया संस्थाओं पर भी लगातार हमलों की खबरे सामने आती रहती है। ऐसी ही एक खबर सोमवार को कुस्टिया जिले के मीरपुर उपजिले से सामने आई है। यहां एक पत्रकार पर आपसी झगड़े के चलते एक व्यक्ति और उसके साथियों ने हमला कर दिया और हथौड़ों, रॉड और ईंटों से उसे मार मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है।
बांग्लादेश में पत्रकारों पर हमले की खबरें दिन पर दिन बढ़ रही है। सोमवार सुबह हुई यह घटना सिर्फ अगस्त के महीने में हुई ऐसी चौथी घटना है। इस तरह की घटनाएं देश में मीडिया कर्मियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को दर्शाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक स्थानीय न्यूज चैनल के संवाददाता और उपजिला प्रेस क्लब के संयुक्त महासचिव फिरोज अहमद पर आज सुबह हमला हुआ है। हालांकि मीरपुर थाने के प्रभारी मोमिनुल इस्लाम का कहना है कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।
पीड़ित के परिवार के मुताबिक, कुछ दिन पहले बच्चों के बीच हुए किसी झगड़े को लेकर फिरोज का मुख्य आरोपी मिलन के साथ विवाद हुआ था। जिसके बाद आज सुबह अपने चार-पांच साथियों के साथ मिलकर मिलने ने फिरोज पर हमला कर दिया। फिरोज जब सुबह मस्जिद जा रहा था उसी समय मिलन अपने साथियों के साथ छिपकर उसका इंतजार करने लगा और जैसे ही फिरोज वहां आया उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया।
बदमाशों ने हथौड़ों, रॉड और ईंटों से पीट पीट कर फिरोज को बूरी तरह से लहूलुहान कर दिया। जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने गंभीर हालत में फिरोज को उपजिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टर्स ने फिरोज को कुस्टिया जनरल अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हुसैन इमाम ने बताया कि इस घटना में फिरोज के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं।