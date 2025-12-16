स्टॉक मार्केट में घाटा पड़ा भारी, बैंक कर्मचारी ने ग्राहकों के खातों से उड़ाए 64 लाख रुपये

बैंक कर्मचारी ने ग्राहकों के अकाउंट से निकाले पैसे (File Photo)
Money Scam by Bank Employee: गाजियाबाद के पटला क्षेत्र में स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। बैंक के एक कर्मचारी ने ग्राहकों के खातों से अवैध तरीके से 64 लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल ली, जिसे स्टॉक मार्केट में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया गया।
आरोपी की पहचान 29 वर्षीय सोमिल तिवारी के रूप में हुई है, जो बैंक में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद पर कार्यरत था। पुलिस ने उसे 13 दिसंबर को एक मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। बैंक के शाखा प्रबंधक हिमांशु गुप्ता की शिकायत पर 21 नवंबर को निवाड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया था।
जांच में सामने आया कि तिवारी ने ग्राहकों की सहमति के बिना निष्क्रिय खातों (इनएक्टिव अकाउंट) को निशाना बनाया। उसने फर्जी RTGS ट्रांसफर और चेक के जरिए रकम को अपने रिश्तेदार के नाम पर खोले गए फर्जी खाते में ट्रांसफर कर दिया। बाद में इस पैसे को शेयर बाजार में निवेश किया गया, जहां फिर भारी नुकसान हुआ। कुल गबन की राशि करीब 64.87 लाख रुपये आंकी गई है।
पूछताछ में तिवारी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि स्टॉक ट्रेडिंग में हुए नुकसान की वजह से यह कदम उठाया। बैंक प्रबंधन ने घटना की जानकारी मिलते ही उसे ससपेंड कर दिया था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
