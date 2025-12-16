स्टॉक मार्केट में घाटा पड़ा भारी, बैंक कर्मचारी ने ग्राहकों के खातों से उड़ाए 64 लाख रुपये

जांच में सामने आया कि तिवारी ने ग्राहकों की सहमति के बिना निष्क्रिय खातों (इनएक्टिव अकाउंट) को निशाना बनाया। उसने फर्जी RTGS ट्रांसफर और चेक के जरिए रकम को अपने रिश्तेदार के नाम पर खोले गए फर्जी खाते में ट्रांसफर कर दिया। बाद में इस पैसे को शेयर बाजार में निवेश किया गया, जहां फिर भारी नुकसान हुआ। कुल गबन की राशि करीब 64.87 लाख रुपये आंकी गई है।