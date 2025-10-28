Bank Holiday: इस हफ्ते कब कब बंद रहेंगे बैंक, किस स्टेट में किस दिन रहेगी छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

दिवाली के बाद देश में धूमधाम से छठ पूजा का पर्व मनाया गया। आज इस महापर्व का समापन है। इस संबंध में बहुत से लोग कंफ्यूज है कि क्या आज भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अक्टूबर महीने के लिए जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार, आज देश के कई कुछ राज्यों में बैंक बंद रहने वाले है। इसके अलावा इस सप्ताह छठ पूजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कारण देश के कई हिस्सों में सात में से पांच दिन बैंक बंद रह सकते हैं। भारत में बैंकों की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों के हिसाब से तय की जाती हैं। आइए जानते हैं कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक देश के किस राज्य में किस दिन बैंक बंद रहेंगे।