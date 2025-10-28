Patrika LogoSwitch to English

Bank Holiday: इस हफ्ते कब कब बंद रहेंगे बैंक, किस स्टेट में किस दिन रहेगी छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

छठ पूजा के समापन, सरदार पटेल जयंती, और क्षेत्रीय त्योहारों के कारण 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच बिहार, झारखंड, गुजरात, बेंगलुरु, और देहरादून सहित कई राज्यों में बैंकों में 3 से 5 दिन तक अवकाश रहेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 28, 2025

Bank Holiday

जानें इस हफ्ते कब कब बंद रहेंगे बैंक (फोटो - एआई जनरेटेड)

दिवाली के बाद देश में धूमधाम से छठ पूजा का पर्व मनाया गया। आज इस महापर्व का समापन है। इस संबंध में बहुत से लोग कंफ्यूज है कि क्या आज भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अक्टूबर महीने के लिए जारी छुट्टियों की सूची के अनुसार, आज देश के कई कुछ राज्यों में बैंक बंद रहने वाले है। इसके अलावा इस सप्ताह छठ पूजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कारण देश के कई हिस्सों में सात में से पांच दिन बैंक बंद रह सकते हैं। भारत में बैंकों की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों के हिसाब से तय की जाती हैं। आइए जानते हैं कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक देश के किस राज्य में किस दिन बैंक बंद रहेंगे।

बिहार और झारखंड में तीन दिन बंद रहेंगे बैंक

बिहार राज्य में छठ का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके चलते, सोमवार को भी राज्य में बैंकों की छुट्टी थी और आज, मंगलवार को भी बैंक बंद रहेंगे। छठ महापर्व के प्रातः अर्घ्य के कारण बिहार के साथ-साथ झारखंड में भी आज बैंक बंद रहने वाले हैं। डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं हालांकि सामान्य रूप से जारी रहेंगी। इसके अलावा, 2 नवंबर को रविवार होने के कारण बैंक में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। ऐसे में, बिहार और झारखंड में इस सप्ताह तीन दिन बैंक बंद रहेंगे।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर गुजरात में छुट्टी

शुक्रवार, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गुजरात राज्य में बैंकों की छुट्टी रहेगी। पटेल ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने 1947 से 1950 तक देश के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। शुक्रवार के बाद रविवार को भी राज्य में बैंक बंद रहेंगे, जिसके चलते राज्य में इस सप्ताह बैंकों की दो दिन की छुट्टी रहेगी। यह एक तरह का लंबा सप्ताहांत होगा।

बेंगलुरु और देहरादून में शनिवार को बंद रहेंगे बैंक

शनिवार, 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव के चलते बेंगलुरु में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। इस दिन कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था और इसी का जश्न मनाने के लिए कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है। बेंगलुरु के अलावा, देहरादून में भी शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। यहां इगास बग्वाल के अवसर पर 1 नवंबर को बैंकों में अवकाश है। उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद यह उत्सव मनाया जाता है। इसे भगवान विष्णु के चार महीने के विश्राम काल की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा, देश के अन्य सभी हिस्सों में शनिवार को बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि यह नवंबर महीने का पहला शनिवार है। बैंकों में महीने के केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी रहती है।

Updated on:

28 Oct 2025 09:37 am

Published on:

28 Oct 2025 09:20 am

Hindi News / National News / Bank Holiday: इस हफ्ते कब कब बंद रहेंगे बैंक, किस स्टेट में किस दिन रहेगी छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

