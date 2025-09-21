Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bank Holiday: अगले सप्ताह 4 दिन बैंकों की रहेगी छुट्टी, जानें कब-कब रहेंगे बंद

अगले हफ्ते चार दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। बैंकों की छुट्टी रहने के कारण आप ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधा और ATM सुविधा का उपोयग कर सकते हैं।

भारत

Ashib Khan

Sep 21, 2025

अगले हफ्ते चार दिन बैंकों की रहेगी छुट्टी
अगले हफ्ते चार दिन बैंकों की रहेगी छुट्टी (File Photo)

Bank Holiday: आप अगले सप्ताह बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगले सप्ताह में चार दिन बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के वार्षिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार हैं, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य-विशिष्ट त्योहार और साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं।

अगले सप्ताह की छुट्टियां: कब और क्यों?

आरबीआई के अनुसार अगले सप्ताह बैंकों के लिए चार प्रमुख अवकाश हैं। ये राज्य-विशिष्ट होने के कारण सभी जगह एकसमान नहीं हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में सप्ताहांत की छुट्टियां सभी के लिए लागू होंगी। आइए जानते है कि छुट्टी कब-कब रहेगी

  • सोमवार, 22 सितंबर: नवरात्रि स्थापना

बता दें कि 22 सितंबर को राजस्थान में बैंकों की छुट्टी रहेगी। नवरात्रा स्थापना के मौके पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हालांकि बाकी राज्यों में बैंकों की छुट्टी नहीं रहेगी। 

  • मंगलवार, 23 सितंबर: महाराजा हरि सिंह जयंती

जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। हालांकि अन्य राज्यों में बैंक खुले रहेंगे। 

  • शनिवार, 27 सितंबर: चौथा शनिवार

महीने का चौथा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी। दरअसल, महीने का दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहती है। 

  • रविवार, 28 सितंबर: साप्ताहिक अवकाश

28 सितंबर को रविवार यानी साप्तहिक अवकाश रहने के कारण देशभर में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 

किन सेवाओं का कर सकते है उपयोग

बैंकों की छुट्टी के समय, जब बैंक शाखाएँ बंद होती हैं, आप निम्नलिखित डिजिटल और वैकल्पिक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं:

ऑनलाइन बैंकिंग (नेट बैंकिंग): बैंक की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से खाते का बैलेंस चेक करना, फंड ट्रांसफर (NEFT, RTGS, IMPS), बिल भुगतान, और अन्य लेनदेन।

मोबाइल बैंकिंग ऐप: अधिकांश बैंक अपने मोबाइल ऐप्स पर खाता प्रबंधन, ट्रांसफर, बिल पेमेंट, लोन आवेदन, और FD/RD खोलने की सुविधा देते हैं। UPI (जैसे BHIM, Google Pay, PhonePe) के माध्यम से तुरंत पैसे ट्रांसफर करना।

एटीएम सेवाएँ: नकदी निकासी, बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, और कुछ बैंकों में जमा (कैश डिपॉजिट मशीन)। डेबिट/क्रेडिट कार्ड से खरीदारी या ऑनलाइन भुगतान।

21 Sept 2025 08:52 pm

