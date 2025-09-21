Bank Holiday: अगले सप्ताह 4 दिन बैंकों की रहेगी छुट्टी, जानें कब-कब रहेंगे बंद

Bank Holiday: आप अगले सप्ताह बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगले सप्ताह में चार दिन बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के वार्षिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार हैं, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य-विशिष्ट त्योहार और साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं।