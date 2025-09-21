Bank Holiday: अगले सप्ताह 4 दिन बैंकों की रहेगी छुट्टी, जानें कब-कब रहेंगे बंद

Bank Holiday: आप अगले सप्ताह बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगले सप्ताह में चार दिन बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के वार्षिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार हैं, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य-विशिष्ट त्योहार और साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं।
आरबीआई के अनुसार अगले सप्ताह बैंकों के लिए चार प्रमुख अवकाश हैं। ये राज्य-विशिष्ट होने के कारण सभी जगह एकसमान नहीं हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में सप्ताहांत की छुट्टियां सभी के लिए लागू होंगी। आइए जानते है कि छुट्टी कब-कब रहेगी
बता दें कि 22 सितंबर को राजस्थान में बैंकों की छुट्टी रहेगी। नवरात्रा स्थापना के मौके पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हालांकि बाकी राज्यों में बैंकों की छुट्टी नहीं रहेगी।
जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। हालांकि अन्य राज्यों में बैंक खुले रहेंगे।
महीने का चौथा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी। दरअसल, महीने का दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहती है।
28 सितंबर को रविवार यानी साप्तहिक अवकाश रहने के कारण देशभर में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
बैंकों की छुट्टी के समय, जब बैंक शाखाएँ बंद होती हैं, आप निम्नलिखित डिजिटल और वैकल्पिक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं:
ऑनलाइन बैंकिंग (नेट बैंकिंग): बैंक की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से खाते का बैलेंस चेक करना, फंड ट्रांसफर (NEFT, RTGS, IMPS), बिल भुगतान, और अन्य लेनदेन।
मोबाइल बैंकिंग ऐप: अधिकांश बैंक अपने मोबाइल ऐप्स पर खाता प्रबंधन, ट्रांसफर, बिल पेमेंट, लोन आवेदन, और FD/RD खोलने की सुविधा देते हैं। UPI (जैसे BHIM, Google Pay, PhonePe) के माध्यम से तुरंत पैसे ट्रांसफर करना।
एटीएम सेवाएँ: नकदी निकासी, बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, और कुछ बैंकों में जमा (कैश डिपॉजिट मशीन)। डेबिट/क्रेडिट कार्ड से खरीदारी या ऑनलाइन भुगतान।