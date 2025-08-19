Bank Holiday: अगस्त में इस दिन बैंक रहेंगे बंद, जानें RBI ने क्यों दी छुट्टी

गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। RBI ने इस सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों में बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा, 28 अगस्त (गुरुवार) को भुवनेश्वर (ओडिशा) और पणजी (गोवा) में गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन और नुआखाई के अवसर पर भी बैंक बंद रहेंगे।