Bank Holiday: अगस्त में इस दिन बैंक रहेंगे बंद, जानें RBI ने क्यों दी छुट्टी

RBI Bank Holiday: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 27 अगस्त 2025 (बुधवार) को गणेश चतुर्थी, समवत्सरी (चतुर्थी पक्ष), वरसिद्धि विनायक व्रत और विनायकर चतुर्थी के अवसर पर कई शहरों में बैंकों में अवकाश घोषित किया है।
गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। RBI ने इस सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों में बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा, 28 अगस्त (गुरुवार) को भुवनेश्वर (ओडिशा) और पणजी (गोवा) में गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन और नुआखाई के अवसर पर भी बैंक बंद रहेंगे।
यह छुट्टी विशेष रूप से अहमदाबाद (गुजरात), बेलापुर, मुंबई और नागपुर (महाराष्ट्र), बेंगलुरु (कर्नाटक), भुवनेश्वर (ओडिशा), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (तेलंगाना), पणजी (गोवा) और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) जैसे शहरों में लागू होगी।
कई जगहों पर बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी।