31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव से पहले सियासी घमासान, अमित शाह ने उठाए फेंसिंग और महिला सुरक्षा पर सवाल, ममता ने भी किया पलटवार

पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चढ़ा! अमित शाह ने कोलकाता में घुसपैठ और महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना, बोले- 'बीजेपी सरकार आते ही चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे घुसपैठिए'। वहीं ममता बनर्जी ने 'दुशासन-दुर्योधन' वाले बयान से किया तीखा पलटवार। पढ़ें पूरी सियासी जंग।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 31, 2025

Amit Shah

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता सरकार को घेरा। इस दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी भी साथ मौजूद रहे। (Photo Credit - IANS)

Battle for Bengal: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को कोलकाता में दावा किया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत के साथ राज्य में अगली सरकार बनाएगी। शाह ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरा और कहा कि भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों की पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। जब तक सीमा पर फेंसिंग नहीं होती, तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बारे में सात पत्र लिखे। शाह ने सवाल उठाया कि जमीन देने में उन्हें किस बात का डर है? क्या वे घुसपैठ होने देना चाहते हैं?

शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ से बंगाल की जनता भयभीत है। बीजेपी की सरकार बनने पर विकास की गंगातेज गति से बहेगी। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शाह ने कहा कि यहां महिलाओं को सलाह दी गई है कि शाम सात बजे बाद घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। महिलाएं जब चाहें सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें यह उनका संवैधानिक अधिकार है। ममता सरकार इसमें विफल रही।

दुशासन-दुर्योधन दिखने लगे: ममता

अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamata banerjee) ने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं बंगाल में दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी तो पेट्रापोल और अंदाल जैसे इलाकों में बुनियादी ढांचा कैसे खड़ा हुआ। अवैध घुसपैठ पर ममता ने कहा, बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम में हमला किसने कराया? दिल्ली में जो घटना हुई, उसके पीछे कौन था? ममता ने कहा कि बीजेपी एसआईआर के नाम पर परेशान कर रही है। एआई की मदद से मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Dec 2025 05:09 am

Hindi News / National News / बंगाल चुनाव से पहले सियासी घमासान, अमित शाह ने उठाए फेंसिंग और महिला सुरक्षा पर सवाल, ममता ने भी किया पलटवार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.