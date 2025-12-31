बंगाल चुनाव से पहले सियासी घमासान, अमित शाह ने उठाए फेंसिंग और महिला सुरक्षा पर सवाल, ममता ने भी किया पलटवार

Battle for Bengal: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को कोलकाता में दावा किया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत के साथ राज्य में अगली सरकार बनाएगी। शाह ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरा और कहा कि भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों की पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। जब तक सीमा पर फेंसिंग नहीं होती, तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बारे में सात पत्र लिखे। शाह ने सवाल उठाया कि जमीन देने में उन्हें किस बात का डर है? क्या वे घुसपैठ होने देना चाहते हैं?