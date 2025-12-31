बंगाल चुनाव से पहले सियासी घमासान, अमित शाह ने उठाए फेंसिंग और महिला सुरक्षा पर सवाल, ममता ने भी किया पलटवार

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता सरकार को घेरा। इस दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी भी साथ मौजूद रहे। (Photo Credit - IANS)
Battle for Bengal: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को कोलकाता में दावा किया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत के साथ राज्य में अगली सरकार बनाएगी। शाह ने बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेरा और कहा कि भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों की पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। जब तक सीमा पर फेंसिंग नहीं होती, तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बारे में सात पत्र लिखे। शाह ने सवाल उठाया कि जमीन देने में उन्हें किस बात का डर है? क्या वे घुसपैठ होने देना चाहते हैं?
शाह ने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ से बंगाल की जनता भयभीत है। बीजेपी की सरकार बनने पर विकास की गंगातेज गति से बहेगी। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शाह ने कहा कि यहां महिलाओं को सलाह दी गई है कि शाम सात बजे बाद घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। महिलाएं जब चाहें सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें यह उनका संवैधानिक अधिकार है। ममता सरकार इसमें विफल रही।
अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamata banerjee) ने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं बंगाल में दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी तो पेट्रापोल और अंदाल जैसे इलाकों में बुनियादी ढांचा कैसे खड़ा हुआ। अवैध घुसपैठ पर ममता ने कहा, बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम में हमला किसने कराया? दिल्ली में जो घटना हुई, उसके पीछे कौन था? ममता ने कहा कि बीजेपी एसआईआर के नाम पर परेशान कर रही है। एआई की मदद से मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं।
