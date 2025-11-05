Patrika LogoSwitch to English

बिहार के JDU नेता के भाई, उसकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

Death before Bihar Election: पूर्णिया में JDU नेता निरंजन कुशवाहा के भाई नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है और तीनों शवों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Nov 05, 2025

JDU Leader Brother Death

JDU नेता के घर में तीन लोगों की मौत (File Photo)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार के पूर्णिया जिले में विधानसभा चुनाव के ठीक एक दिन पहले एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जदयू (JDU) के स्थानीय नेता निरंजन कुशवाहा के बड़े भाई नवीन कुशवाहा (52 वर्ष), उनकी पत्नी कंचन माला (48 वर्ष) और बेटी तनु प्रिया (फोर्थ ईयर मेडिकल छात्रा) की मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तीनों के शव उनके खजांची हाट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी स्थित घर से बरामद हुए हैं। पुलिस ने इसे संदिग्ध बताते हुए फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

मामले की जांच कर रही पुलिस

स्थानीय लोगों के अनुसार, मंगलवार रात को परिवार के सदस्यों को बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को नवीन कुशवाहा के गले पर लिगेचर मार्क्स (फंदे के निशान जैसे) और बेटी तनु प्रिया के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले। पत्नी कंचन माला पहले से बीमार बताई जा रही हैं। निरंजन कुशवाहा ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया है। उन्होंने कहा, "भतीजी सीढ़ियों से फिसल गई, जिसे बचाने के दौरान भाई भी गिर पड़े। घटना देखकर भाभी को हार्ट अटैक आ गया।" हालांकि, पुलिस इस दावे की पुष्टि के लिए सबूत जुटा रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजे शव

पूर्णिया SP स्वीटी सहरावत ने बताया, "घटना की सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इक्क्ठा किए जा रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला संदिग्ध लग रहा है, इसलिए गहन जांच की जा रही है।" सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) ज्योति शंकर ने भी पुष्टि की कि घर में कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले, लेकिन चोटों के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

राजनीतिक कनेक्शन

मृतक नवीन कुशवाहा पूर्णिया के प्रमुख व्यवसायी और राजनीतिक हस्ती थे। उन्होंने 2009 में बसपा से पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ा था और इलाके में काफी लोकप्रिय थे। स्थानीय स्तर पर उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके छोटे भाई निरंजन कुशवाहा जदयू के सक्रिय नेता हैं, जिससे यह घटना राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला रही है। चुनावी माहौल में ऐसी घटना ने सवालों का दौर शुरू कर दिया है।

पप्पू यादव ने की जांच की मांग

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असलियत सामने आएगी। मैं जिला प्रशासन से अपील करता हूं कि पूरी निष्पक्षता से जांच हो और सच्चाई उजागर की जाए। मैं इसे स्वाभाविक मौत नहीं मानूंगा।" यादव ने मृतक परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई और परिजनों से मुलाकात की।

05 Nov 2025 11:11 am

05 Nov 2025 11:10 am

Hindi News / National News / बिहार के JDU नेता के भाई, उसकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

