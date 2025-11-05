बिहार के JDU नेता के भाई, उसकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी

स्थानीय लोगों के अनुसार, मंगलवार रात को परिवार के सदस्यों को बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को नवीन कुशवाहा के गले पर लिगेचर मार्क्स (फंदे के निशान जैसे) और बेटी तनु प्रिया के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले। पत्नी कंचन माला पहले से बीमार बताई जा रही हैं। निरंजन कुशवाहा ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बताया है। उन्होंने कहा, "भतीजी सीढ़ियों से फिसल गई, जिसे बचाने के दौरान भाई भी गिर पड़े। घटना देखकर भाभी को हार्ट अटैक आ गया।" हालांकि, पुलिस इस दावे की पुष्टि के लिए सबूत जुटा रही है।