महाराष्ट्र के बाद बंगाल में भाषा विवाद ने पकड़ा तूल, बंगाली भाषा के समर्थन में ममता सरकार ने उठाया यह कदम

बंगाल सरकार का कहना है कि उन्होंने यह कदम बीजेपी शासित राज्यों में कथित तौर पर बंगाली प्रवासी मजदूरों को परेशान किए जाने के विरोध में और बांग्ला भाषा की पहचान और गौरव को बनाए रखने के लिए उठाया है। कोलकाता नगर निगम के कमिश्नर धवल जैन ने शनिवार को यह नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें साफ़-साफ़ कहा गया है कि शहर के सभी साइनबोर्डों पर बंगाली भाषा का उपयोग करना अनिवार्य है। बता दे कि, महानगर पालिका आयुक्त ने पिछले साल 30 दिसंबर को एक निर्देश जारी किया था, जिसमें दुकानों से बंगाली भाषा में साइनबोर्ड लगाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन दुकानदारों ने इसका पालन नहीं किया।