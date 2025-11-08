Bengal SIR: चुनाव आयोग की कड़ी चेतावनी, घर-घर सर्वे से गायब BLO पर होगी कार्रवाई

SIR अभियान को लेकर राज्य में राजनीतिक तनाव भी बढ़ा है। TMC ने इसे 'एनआरसी का छिपा रूप' करार दिया है, जबकि BJP इसे मतदाता सूची शुद्धिकरण का जरूरी कदम बता रही है। BLOs ने भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई हैं, जिसमें धमकियों और स्थानीय नेताओं के दबाव का जिक्र है। ECI ने BLOs को पहचान पत्र पहनने और समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।