आयकर-आरबीआइ अधिकारी बनकर आए लुटेरे, एटीएम वैन से करोड़ो लूट कर हुए फरार

आयकर-आरबीआइ अधिकारी बनकर एटीएम वैन से लूट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु में बुधवार दोपहर एक दुस्साहसिक वारदात हो गई। यहां नकदी ले जा रही एक एटीएम वैन को बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट लिया। लुटेरे आयकर और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) अधिकारी बनकर आए थे। उन्होंने वैन को बीच सड़क पर रोक लिया और करीब 7 करोड़ 11 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जयदेव डेयरी सर्कल फ्लाईओवर, अशोक स्तंभ के पास हुई यह घटना जेपी नगर स्थित एक निजी बैंक शाखा से साउथ एंड सर्कल एटीएम के लिए रवाना हुई एक वैन के साथ हुई है।
घटनास्थल के पास एक एसयूवी वैन के सामने आकर रुकी। उसमें बैठे आरोपियों ने कर्मचारियों को धमकाया कि वे आयकर व आरबीआइ अधिकारी हैं और बिना अनुमति इतनी बड़ी नकदी लेकर जाने पर दस्तावेजों की जांच करने आए है। वे कर्मचारियों को कैश बॉक्स सहित अपनी कार में बैठाकर डेयरी सर्कल ले गए। वहां पहुंचकर कर्मचारियों को छोड़ दिया और नकदी कार में लेकर फरार हो गए।
वैन में एक चालक, दो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी और एक नकदी जमाकर्ता कर्मचारी था। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों की एसयूवी फर्जी नंबर प्लेट पर चल रही थी और पीछे शीशे पर ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया’ भी लिखा था। पुलिस घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि लूट को कई दिन पहले से योजनाबद्ध किया गया था। लुटेरे एटीएम वैन की मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों ने वैन का पिछला दरवाजा खोलकर नकदी व्यवस्थित रूप से अपनी कार में रखी। पुलिस को अंदरूनी मिलीभगत का संदेह है। वैन चालक ने पुलिस को सूचना देने में देरी की और बयान भी बदलता रहा। सभी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि वैन में मौजूद हथियारबंद सुरक्षाकर्मी लुटेरों के सामने निष्क्रिय क्यों रहे।
