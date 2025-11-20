आयकर-आरबीआइ अधिकारी बनकर आए लुटेरे, एटीएम वैन से करोड़ो लूट कर हुए फरार

प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि लूट को कई दिन पहले से योजनाबद्ध किया गया था। लुटेरे एटीएम वैन की मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों ने वैन का पिछला दरवाजा खोलकर नकदी व्यवस्थित रूप से अपनी कार में रखी। पुलिस को अंदरूनी मिलीभगत का संदेह है। वैन चालक ने पुलिस को सूचना देने में देरी की और बयान भी बदलता रहा। सभी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि वैन में मौजूद हथियारबंद सुरक्षाकर्मी लुटेरों के सामने निष्क्रिय क्यों रहे।