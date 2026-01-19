8 साल के बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी मां, दोनों को कॉलेज बस से कुचल कर ड्राइवर मौके से फरार

कर्नाटक के बेंगलुरु से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक सड़क हादसे में 8 साल के मासूम और उसकी मां की मौत हो गई। यह मामला श्रीनिवागिलु मेन रोड पर स्थित विवेक नगर बस स्टॉप के पास का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान 37 वर्षीय संगीता और उसके आठ साल के बेटे पार्थ के रूप में हुई है। संगीता हर दिन की तरह पार्थ को पैदल स्कूल छोड़ने जा रही थी तभी एक कॉलेज बस ने दोनों मां-बेटे को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।