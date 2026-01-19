19 जनवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

8 साल के बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी मां, दोनों को कॉलेज बस से कुचल कर ड्राइवर मौके से फरार

बेंगलुरु के विवेक नगर में सोमवार सुबह कॉलेज बस की टक्कर से एक मां और उसके आठ वर्षीय बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जांच कर रही है।

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 19, 2026

Bengaluru Accident

सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत (फोटो- Joint CP, Traffic, Bengaluru एक्स पोस्ट)

कर्नाटक के बेंगलुरु से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक सड़क हादसे में 8 साल के मासूम और उसकी मां की मौत हो गई। यह मामला श्रीनिवागिलु मेन रोड पर स्थित विवेक नगर बस स्टॉप के पास का बताया जा रहा है। मृतकों की पहचान 37 वर्षीय संगीता और उसके आठ साल के बेटे पार्थ के रूप में हुई है। संगीता हर दिन की तरह पार्थ को पैदल स्कूल छोड़ने जा रही थी तभी एक कॉलेज बस ने दोनों मां-बेटे को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।

सड़क पार करते समय हुआ हादसा

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा सोमवार सुबह करीब 6.45 से 6.50 बजे के बीच हुआ है। संगीता अपने आठ साल के बेटे पार्थ को पैदल स्कूल छोड़ने जा रही थीं। सड़क पार करते समय एक कॉलेज बस ने उन्हें टक्कर मार दी। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर केए-51-एएल-7920 बताया गया है, जो जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (JAIN) के ग्लोबल कैंपस, कनकपुरा की है। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि मां और बेटे दोनों को गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

ड्राइवर फरार, पुलिस जांच तेज

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद बस ड्राइवर वाहन वहीं छोड़ कर भीड़ जुटने से पहले मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अशोक नगर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बस उस समय कॉलेज के लेक्चरर्स और स्टाफ को ले जा रही थी और ड्राइवर यू-टर्न ले रहा था, इसी दौरान उसने सड़क पार कर रहे मां-बेटे को नहीं देखा। ड्राइवर की पहचान कर उसे पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों का बयान और स्थानीय आक्रोश

घटना की चश्मदीद टेरेसा, जो सड़क किनारे अस्थायी झोपड़ी में रहती हैं, ने बताया कि उन्होंने रोज की तरह मां-बेटे को उसी समय स्कूल जाते देखा था। उनके मुताबिक, बस ने अचानक टक्कर मारी और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। हादसे के बाद इलाके में रहने वाले लोग गहरे सदमे में हैं और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए बोवरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल भेजा गया, और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए घटनास्थल से कॉलेज की बस को हटवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।

Published on:

19 Jan 2026 12:17 pm

Hindi News / National News / 8 साल के बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी मां, दोनों को कॉलेज बस से कुचल कर ड्राइवर मौके से फरार

