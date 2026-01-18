नूंह एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: वाहनों की टक्कर के बाद दो ट्रेलरों में लगी आग, जिंदा जले ड्राइवर और खलासी

इस टक्कर के चलते दोनों ट्रेलरों में आग लग गई और कुछ ही पलों में वो आग केबिन तक फैल गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि केबिन में मौजूद ड्राइवर और खलासी को ट्रक से निकलकर भागने का मौका तक नहीं मिला और वे दोनों ट्रक के अंदर जिंदा ही जल गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पर काबू पाया गया। इसके बाद ट्रेलर के केबिन में फंसे मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया। लेकिन शव इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उनकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।