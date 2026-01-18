नूंह एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: वाहनों की टक्कर के बाद दो ट्रेलरों में लगी आग, जिंदा जले ड्राइवर और खलासी

नूंह एक्सप्रेसवे पर हादसा ( फोटो- पीटीआई एक्स पोस्ट )
हरियाणा के नूंह में एक भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। यह हादसा रविवार सुबह कुंडली–मानेसर–पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर हुआ है। इस हादसे में करीब पांच वाहन आपस में टकरा गए जिसके चलते दो ट्रेलरों में आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और जाम हटाकर यातायात फिर से शुरू करवाया।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मोहम्मदपुर अहीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सबरस और गुड के पास सुबह करीब 8:30 बजे यह हादसा हुआ है। घटना के दौरान मौजूद लोगों के अनुसार दो ट्रेलरों के अचानक ब्रेक लगाने के चलते यह हादसा हुआ है। ट्रेलरों के अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे तेजी से आ रहे दो ट्रक और एक कंटेनर उनसे आकर टकरा गए। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए और उसमें मौजूद सामान सड़क पर फैल गया।
इस टक्कर के चलते दोनों ट्रेलरों में आग लग गई और कुछ ही पलों में वो आग केबिन तक फैल गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि केबिन में मौजूद ड्राइवर और खलासी को ट्रक से निकलकर भागने का मौका तक नहीं मिला और वे दोनों ट्रक के अंदर जिंदा ही जल गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग को काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पर काबू पाया गया। इसके बाद ट्रेलर के केबिन में फंसे मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया। लेकिन शव इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उनकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, जिन ड्राइवरों के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ, वे दोनों घटना के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस दोनों व्यक्तियों की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना के काफी देर बाद तक भी पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने के चलते स्थिति अनियंत्रित हो गई थी। हाइड्रा और राहत संसाधन भी कई देर तक मौके पर नहीं पहुंचे जिससे घंटों तक यातायात बाधित रहा। इसके साथ ही टोल प्रबंधन की ओर से भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वह घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
