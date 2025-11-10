बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, BJP ने कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल

कर्नाटक सरकार ने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचालन पर आपत्ती जताते हुए सार्वजनिक स्थलों पर कोई कार्यक्रम करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था। सरकार के इस फैसले को बीजेपी और संघ का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। यहां तक की संघ ने इसे लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और वहां से उन्हें पथ संचालन की अनुमति दे दी गई। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के एक वीडियो ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। एयरपोर्ट का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर कुछ मुस्लिम युवकों का समूह नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।