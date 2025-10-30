इकलौती बेटी की मौत के बाद कदम कदम पर मांगी गई रिश्वत, रिटायर पिता ने पोस्ट शेयर कर बयां किया दर्द

शिवकुमार ने आगे कहा कि यह मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि उन्हें बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र पाने में भी भारी संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि वह पांच दिन तक BBMP के दफ्तर गए, लेकिन हर बार उन्हें यही बताया गया कि चल रहे जाति सर्वेक्षण के कारण कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है। अंत में, उन्हें एक वरिष्ठ BBMP अधिकारी से संपर्क करने के बाद ही प्रमाण पत्र मिला, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकारी फीस से अधिक शुल्क देना पड़ा। अपने पोस्ट के अंत में शिवकुमार ने एक भावुक अपील करते हुए लिखा, क्या नारायण मूर्ति, अज़ीम प्रेमजी और मज़ूमदार, अरबों रुपये वाले ये बड़े लोग इस शहर को बचा सकते हैं।