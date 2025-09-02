नए प्रेमी के साथ कैब में जा रही थी महिला, 15 साल बड़े पूर्व प्रेमी ने सरेआम जिंदा जलाया

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक सिरफिरे आशिक ने लिव इन पार्टनर के अलग होने से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी है। आरोपी और महिला कुछ समय पहले तक लिव इम में रह रहे थे जिसके बाद आपसी कलह के चलते वह अलग हो गए। इसके बाद महिला की एक अन्य व्यक्ति से दोस्ती हो गई जिससे नाराज होकर उसके पूर्व प्रेमी ने उसे और उसके दोस्त समेत एक अन्य व्यक्ति को पेट्रोल डाल कर जिंदा जलाने का प्रयास किया। हालांकि मृतका का दोत्स और अन्य व्यक्ति जान बचा कर भागने में कामीयाब रहे, लेकिन पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह मामला शहर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस थाना क्षेत्र का है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।