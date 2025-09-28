Viral Video: बेंगलुरु में महिला पुलिस ने शराबी युवक को रोका तो उसने किया कुछ ऐसा, एफआईआर दर्ज

Drunk Man Abuses Woman Cop in Bengaluru: बेंगलुरु के व्यस्त इंदिरानगर इलाके में एक युवक के महिला पुलिस अधिकारी से बदतमीजी करने (Bengaluru woman cop abuse) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना ( Drunk Man Abuses Woman Cop in Bengaluru) स्थानीय लोगों में नाराज़गी का कारण बन गई है और पुलिस के प्रति सम्मान की बहस को फिर से शुरू कर दिया है। यह मामला इंदिरानगर के 100-फुट रोड पर एक पब के पास का है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक नशे में धुत्त है और (Drunk man viral video Bengaluru) ट्रैफिक पुलिस की टीम ने उसे रूटीन ब्रेथ एनालाइजर (श्वास परीक्षण) के लिए रोका था। इसी दौरान उसने मौके पर मौजूद महिला पुलिस अधिकारी से बहस शुरू कर दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया।