हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल ने किया महिला का पीछा, इंस्टा पर मैसेज देखकर घबराई इन्फ्लुएंसर

हरियाणा के गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी आधिकारिक पीसीआर वाहन का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शीवांगी पेसवानी का पीछा किया। शीवांगी, जिनके इंस्टाग्राम पर करीब 2 लाख फॉलोअर्स हैं, 14-15 सितंबर की देर रात करीब 12:30 बजे घर लौट रही थीं। अचानक एक पीसीआर वाहन ने उनकी कार का पीछा शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद, उन्हें 'सिमरन चोपड़ा' नामक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से एक कमेंट मिला। इसमें पूछा गया कि क्या वे 15 मिनट पहले आरडी कॉलोनी में आई थीं। संदेश में उनकी गेट एंट्री और कार नंबर की जानकारी का जिक्र था। इससे शीवांगी घबरा गईं।
जब शीवांगी ने पूछा कि उन्हें कैसे पहचाना गया, तो जवाब आया, पुलिस की आंखें बहुत तेज हैं, डीएम पर बात करते हैं। शक गहराने पर उन्होंने और सवाल किए, तो कांस्टेबल ने कबूल लिया कि वह पीसीआर में बैठा था, शीवांगी को पसंद कर लिया और कार नंबर से उनकी डिटेल्स ट्रेस कर इंस्टाग्राम पर ढूंढ लिया। कांस्टेबल ने दोस्ती का बहाना बनाया, लेकिन शीवांगी ने इसे स्टॉकिंग माना। उन्होंने तुरंत स्क्रीनशॉट्स लेकर सबूत जमा किए।
16 सितंबर को शीवांगी ने गुरुग्राम के साइबरक्राइम (ईस्ट) पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें महिला की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया गया। कांस्टेबल को तत्काल निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच शुरू हो गई। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप तुरान ने बताया, वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत जांच के आदेश दिए। हम यह भी देख रहे हैं कि संपर्क के लिए किस प्रोफाइल का इस्तेमाल हुआ और डिटेल्स कैसे हासिल की गईं। ऐसी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शीवांगी ने घटना का तीन मिनट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो 27 सितंबर तक 40,000 से ज्यादा बार देखा गया। वीडियो में उन्होंने कहा, अगर मुझे, करीब 50 साल की उम्र में, यह सामना करना पड़ा, तो युवा लड़कियों को क्या झेलना पड़ता होगा? मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी, जब तक कांस्टेबल को सही सजा नहीं मिलती। वीडियो पर 2,000 से ज्यादा कमेंट्स आए, जहां ज्यादातर लोगों ने पुलिस की मनमानी की निंदा की। हालांकि, कुछ पुलिस स्टाफ ने कमेंट में कहा, उसके बुरे इरादे नहीं थे, सिर्फ दोस्ती चाहता था। आप 2 लाख फॉलोअर्स वाली हैं, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दें। इस पर शीवांगी ने कड़ी आपत्ति जताई।