Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल ने किया महिला का पीछा, इंस्टा पर मैसेज देखकर घबराई इन्फ्लुएंसर

करीब 2 लाख फॉलोअर्स वाली प्रभावशाली शख्सियत शिवांगी पेसवानी देर रात घर जा रही थीं, तभी पीसीआर वाहन में पुलिसकर्मी ने उनका पीछा किया। कांस्टेबल निलंबित, एफआईआर दर्ज।

चण्डीगढ़ हरियाणा

Shaitan Prajapat

Sep 27, 2025

woman influencer harassment
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शीवांगी पेसवानी (Photo-@instagram/shiwangi_peswani)

हरियाणा के गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी आधिकारिक पीसीआर वाहन का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शीवांगी पेसवानी का पीछा किया। शीवांगी, जिनके इंस्टाग्राम पर करीब 2 लाख फॉलोअर्स हैं, 14-15 सितंबर की देर रात करीब 12:30 बजे घर लौट रही थीं। अचानक एक पीसीआर वाहन ने उनकी कार का पीछा शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद, उन्हें 'सिमरन चोपड़ा' नामक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से एक कमेंट मिला। इसमें पूछा गया कि क्या वे 15 मिनट पहले आरडी कॉलोनी में आई थीं। संदेश में उनकी गेट एंट्री और कार नंबर की जानकारी का जिक्र था। इससे शीवांगी घबरा गईं।

कांस्टेबल का खुलासा: 'पुलिस की आंखें तेज हैं'

जब शीवांगी ने पूछा कि उन्हें कैसे पहचाना गया, तो जवाब आया, पुलिस की आंखें बहुत तेज हैं, डीएम पर बात करते हैं। शक गहराने पर उन्होंने और सवाल किए, तो कांस्टेबल ने कबूल लिया कि वह पीसीआर में बैठा था, शीवांगी को पसंद कर लिया और कार नंबर से उनकी डिटेल्स ट्रेस कर इंस्टाग्राम पर ढूंढ लिया। कांस्टेबल ने दोस्ती का बहाना बनाया, लेकिन शीवांगी ने इसे स्टॉकिंग माना। उन्होंने तुरंत स्क्रीनशॉट्स लेकर सबूत जमा किए।

शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, कांस्टेबल निलंबित

16 सितंबर को शीवांगी ने गुरुग्राम के साइबरक्राइम (ईस्ट) पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें महिला की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया गया। कांस्टेबल को तत्काल निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच शुरू हो गई। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप तुरान ने बताया, वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत जांच के आदेश दिए। हम यह भी देख रहे हैं कि संपर्क के लिए किस प्रोफाइल का इस्तेमाल हुआ और डिटेल्स कैसे हासिल की गईं। ऐसी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वीडियो वायरल, जनता में आक्रोश

शीवांगी ने घटना का तीन मिनट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो 27 सितंबर तक 40,000 से ज्यादा बार देखा गया। वीडियो में उन्होंने कहा, अगर मुझे, करीब 50 साल की उम्र में, यह सामना करना पड़ा, तो युवा लड़कियों को क्या झेलना पड़ता होगा? मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी, जब तक कांस्टेबल को सही सजा नहीं मिलती। वीडियो पर 2,000 से ज्यादा कमेंट्स आए, जहां ज्यादातर लोगों ने पुलिस की मनमानी की निंदा की। हालांकि, कुछ पुलिस स्टाफ ने कमेंट में कहा, उसके बुरे इरादे नहीं थे, सिर्फ दोस्ती चाहता था। आप 2 लाख फॉलोअर्स वाली हैं, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दें। इस पर शीवांगी ने कड़ी आपत्ति जताई।

ये भी पढ़ें

BMW Accident Case: आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत, एंबुलेंस की लापरवाही पर कोर्ट ने उठाए सवाल
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Sept 2025 09:31 pm

Hindi News / National News / हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल ने किया महिला का पीछा, इंस्टा पर मैसेज देखकर घबराई इन्फ्लुएंसर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.