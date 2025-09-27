हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल ने किया महिला का पीछा, इंस्टा पर मैसेज देखकर घबराई इन्फ्लुएंसर

शीवांगी ने घटना का तीन मिनट का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो 27 सितंबर तक 40,000 से ज्यादा बार देखा गया। वीडियो में उन्होंने कहा, अगर मुझे, करीब 50 साल की उम्र में, यह सामना करना पड़ा, तो युवा लड़कियों को क्या झेलना पड़ता होगा? मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी, जब तक कांस्टेबल को सही सजा नहीं मिलती। वीडियो पर 2,000 से ज्यादा कमेंट्स आए, जहां ज्यादातर लोगों ने पुलिस की मनमानी की निंदा की। हालांकि, कुछ पुलिस स्टाफ ने कमेंट में कहा, उसके बुरे इरादे नहीं थे, सिर्फ दोस्ती चाहता था। आप 2 लाख फॉलोअर्स वाली हैं, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दें। इस पर शीवांगी ने कड़ी आपत्ति जताई।