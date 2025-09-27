BMW Accident Case: आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत, एंबुलेंस की लापरवाही पर कोर्ट ने उठाए सवाल

जांच के दौरान पुलिस ने अपनी जांच इस बात पर केंद्रित की कि आरोपियों ने पीड़ितों को दुर्घटना स्थल से दूर स्थित अस्पताल में क्यों भर्ती कराया, जबकि आसपास की सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, जहां सिंह और उनके परिवार को तत्काल आघात देखभाल प्रदान की जा सकती थी। दुर्घटना के बाद मक्कड़ को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी थी। हालांकि, हिरासत के आखिरी दिन उन्हें अदालत ने जमानत दे दी।