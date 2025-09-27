कपिल शर्मा से मांग रहा था 1 करोड़ की फिरौती, पुलिस ने किया गिरफ्तार; क्या है रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से कनेक्शन

Kapil Sharma Threat Case: कपिल शर्मा को 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बंगाल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम दिलीप चौधरी बताया जा रहा है। मामले में अधिकारियों ने बताया कि दिलीप चौधरी ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर कॉमेडियन को धमकी दी थी और 1 करोड़ रुपये की फिरौती भी मांगी।