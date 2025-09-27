कपिल शर्मा से मांग रहा था 1 करोड़ की फिरौती, पुलिस ने किया गिरफ्तार; क्या है रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से कनेक्शन

Kapil Sharma Threat Case: कपिल शर्मा को 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बंगाल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम दिलीप चौधरी बताया जा रहा है। मामले में अधिकारियों ने बताया कि दिलीप चौधरी ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर कॉमेडियन को धमकी दी थी और 1 करोड़ रुपये की फिरौती भी मांगी।
पुलिस ने बताया कि कपिल शर्मा को आरोपी ने फोन कॉल किए और धमकी भरे वीडियो भी भेजे। 22 और 23 सितंबर को आरोपियों ने कॉमेडियन को करीब सात फोन कॉल किए थे। हालांकि पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी का दोनों गैंग से कोई सीधा संबंध था या फिर वह पैसे ऐंठने और डर पैदा करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा था।
वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को चेतावनी जारी की है। बता दें कि मनसे ने यह चेतावनी उस एपिसोड के बाद दी है जिसमें मुंबई को ‘बॉम्बे’ कहा गया था।
एक्स पर पोस्ट करते हुए मनसे नेता अमेय खोपकर ने लिखा- बॉम्बे का नाम आधिकारिक तौर पर मुंबई रखे हुए 30 साल बीत चुके हैं, फिर भी बॉम्बे शब्द का इस्तेमाल बॉलीवुड के कपिल शर्मा शो के मशहूर मेहमानों, शो के एंकरों और कई हिंदी फिल्मों में अक्सर किया जाता है। इसलिए, एक विनम्र अनुरोध-सह-चेतावनी जारी की जा रही है कि इसका सम्मान करें और मुंबई नाम का उपयोग करें।
बता दें कि कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के सरे स्थित कैप्स कैफे पर एक महीने के अंदर दो बार फायरिंग हुई थी। 7 अगस्त को हुई फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया कि कॉमेडियन कपिल शर्मा को पहले कॉल किया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कैफे पर हमला किया गया।