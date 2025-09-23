Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

AAP नेता सत्येंद्र जैन पर ED ने की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

ED ने AAP नेता सत्येंद्र जैन पर 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्य करते हुए 2015 से 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है।

भारत

Ashib Khan

Sep 23, 2025

सत्येंद्र जैन की ED ने संपत्ति की कुर्क (Photo-IANS)

आम आदमी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने आप नेता की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रवाधानों के तहत की है। 

CBI ने लगाया था ये आरोप

ED ने AAP नेता सत्येंद्र जैन पर 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्य करते हुए 2015 से 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने आप नेता की 4.81 करोड़ रुयपे की संपत्ति कुर्क की थी। 

ED ने क्या कहा

ED ने बयान जारी करते हुए कहा कि नंबर 2016 में नोटबंदी के बाद आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के करीबी सहयोगियों अंकुश जैन और वैभव जैन ने आय प्रकटीकरण योजना (IDF) के तहत बैंक में 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे। 

जेल में रहे 18 महीने

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। वे करीब 18 महीने जेल में रहे और अक्टूबर 2024 में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी और लंबी कैद के कारण वे जमानत के हकदार है। 

AAP नेता को मिली थी राहत

पिछले महीने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद AAP नेता जैन को भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत से राहत मिली। यह मामला लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान एक निजी कंपनी को टेंडर देने से संबंधित था।

कौन हैं सत्येंद्र जैन

सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे शकूरवस्ती से विधायक भी रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, लोक निर्माण, उद्योग, बिजली, शहरी विकास और परिवहन मंत्री रह चुके हैं।

