AAP नेता सत्येंद्र जैन पर ED ने की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

ED ने AAP नेता सत्येंद्र जैन पर 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्य करते हुए 2015 से 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने आप नेता की 4.81 करोड़ रुयपे की संपत्ति कुर्क की थी।