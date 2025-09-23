Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bihar Politics: सीएम आवास को घेरने निकले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Bihar News: पटना में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के घेराव के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

पटना

Ashib Khan

Sep 23, 2025

पटना में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन (Photo-X)

Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट गया। युवा कांग्रेस की ओर से सीएम आवास के घेराव के लिए प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे ही सीएम आवास का घेराव करने के लिए सदाकत आश्रम से निकले, पुलिस ने राजापुर पुल पर उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।

कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग

पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गए। वहीं बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इन कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बता दें इस प्रदर्शन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब और प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास कर रहे हैं।

उदयभानु चिब ने लगाया ये आरोप

बता दें कि यूथ कांग्रेस भागलपुर में अडाणी को बिजली घर देने का विरोध कर रही है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने सरकार पर किसानों की जमीन को मुफ्त में देने का आरोप लगाया है।

किसानों की ली जा रही जमीन

बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 15 सितंबर को इसको लेकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बिहार में वोट चोरी की व्यवस्था तो है। इसके अलावा अगर वोट चोरी से काम नहीं चलता तो कई बड़े कारोबारियों को सौंप दिया जा रहा है। किसानों की जमीन जबरदस्ती और धमकाकर ली जा रही है।

कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी की तेज

बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा को लेकर कांग्रेस हर मुद्दे पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेर रही है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इस यात्रा को बिहार में लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। दरअसल, प्रदेश में कांग्रेस अपना वर्चस्व हासिल करना चाहती है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है। 

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

23 Sept 2025 03:00 pm

Published on:

23 Sept 2025 02:59 pm

Bihar Politics: सीएम आवास को घेरने निकले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

