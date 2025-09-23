Bihar Politics: सीएम आवास को घेरने निकले युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट गया। युवा कांग्रेस की ओर से सीएम आवास के घेराव के लिए प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे ही सीएम आवास का घेराव करने के लिए सदाकत आश्रम से निकले, पुलिस ने राजापुर पुल पर उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।