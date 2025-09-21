Bihar Election: सीट बंटवारे से पहले CPI (M) ने कर दिया ये बड़ा काम, इन सीटों के लिए ठोकी दावेदारी

विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस बार सीट बंटवारे में पेंच फंस सकता है। मुकेश सहनी की वीआईपी, पशुपति पारस की रालोजपा और हेमंत सोरेन की झामुमो भी शामिल हो गई है। इसलिए अब हर दल चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। वहीं मुकेश सहनी ने 60 सीटें मांगी है साथ ही डिप्टी सीएम का भी पद मांगा है।