बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे खराब शहर; लोग भारतीय सिलिकॉन वैली छोड़ रहे हैं, क्योंकि….

Bengaluru Exodus:बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली (India’s Silicon Valley) के नाम से जाना जाता है, अब अपनी चमक खो रहा है। कभी यह शहर(Bengaluru Exodus) तकनीकी पेशेवरों और स्टार्टअप उद्यमियों के लिए सपनों का गंतव्य था, लेकिन अब यहाँ की सड़कों पर घंटों जाम (Traffic Congestion Bengaluru), हवा में बढ़ता प्रदूषण (Pollution in Bengaluru) और रहने की ऊँची लागत ने निवासियों को परेशान कर दिया है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार, बेंगलुरु दुनिया का तीसरा सबसे खराब शहर (Tier-2 Cities India) है, ट्रैफिक जाम के मामले में, जहाँ लोग हर साल औसतन 130 घंटे से अधिक सड़कों पर फंसे रहते हैं। इसके अलावा, पानी की कमी और खराब सड़कें इस शहर को और मुश्किल बना रही हैं।