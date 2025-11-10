बेंगलुरु जेल में कैदियों की शराब पार्टी का नया वीडियो आया सामने, इससे पहले फोन के साथ दिखे थे अपराधी

बेंगलुरु जेल में कैदियों की शराब पार्टी (फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में हाल ही एक बड़ी सुरक्षा चूक का खुलासा हुआ था। इस जेल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें कुख्यात अपराधी जेल के अंदर फोन और टीवी का इस्तेमाल करते हुए देखे गए थे। यह वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था और राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में अब जेल से एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें कैदी जेल के अदंर शराब पीते और पार्टी करते नजर आ रहे है। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है।
यह वीडियो 55 मिनट लंबा है और इसकी शुरुआत में खिड़की पर चार बोतलें रखी हुई दिखाई दे रही है। इसमें कुछ कैदी जमीन पर बैठ कर बर्तन बजा रहे है और अन्य कैदी नाचते हुए दिख रहे है। वीडियो के आखिर में बहुत सारे मोबाइल फोन और चार्जर भी नजर आ रहे है। बता दें कि, इससे पहले शनिवार को भी इसी जेल के कुछ वीडियो सामने आए थे। इनमें ISIS आतंकी जुहैब हमीद शकील मन्ना और भारत का सबसे कुख्यात सीरियल रेपिस्ट और हत्यारे उमेश रेड्डी के अलावा अन्य कई खूंखार कैदी फोन और टीवी का इस्तेमाल करते हुए देखे गए थे।
यह वीडियो सामने आने के बाद इनकी तेजी से आलोचना होने लगी थी जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की गहन जांच कर के जल्द ही रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि जेल के डीजी (ADGP) बी. दयानंद ने जांच के निर्देश दिए गए है। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल (AIG) ऑफ प्रिजन्स पीवी आनंद रेड्डी ने बताया कि, कैदियों को फोन कैसे मिले और किसने जेल के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड कर के सोशल मीडिया पर डाला इन सभी चीजों की अभी जांच हो रही है। इस मामले को लेकर भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरा है।
भाजपा विधायक विजेंद्र येदियुरप्पा ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कर्नाटक की जेल अब रिसॉर्ट में बदल गई हैं। परप्पना अग्रहारा जेल में देशद्रोही आतंकियों, बलात्कारियों, तस्करों और हत्यारों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा, कर्नाटक अपराधियों और आतंकियों के लिए स्वर्ग बन गया है। वहीं जेल प्रशासन ने कैदियों को किसी भी तरह की विशेष सुविधा देने की बात से इनकार किया है।
जेल प्रशासन का कहना है कि, हमें इस वायरल वीडियो की जानकारी है और मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि पहले भी इस जेल में कैदियों को विशेष सुविधाएं दिए जाने के मामले सामने आए है। हाल ही हत्या के आरोप में इसी जेल में बंद कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों में दर्शन अन्य 3 लोगों के साथ जेल के गार्डन में बैठे चाय और सिगरेट पीते देखे गए थे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग