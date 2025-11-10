बेंगलुरु जेल में कैदियों की शराब पार्टी का नया वीडियो आया सामने, इससे पहले फोन के साथ दिखे थे अपराधी

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में हाल ही एक बड़ी सुरक्षा चूक का खुलासा हुआ था। इस जेल के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें कुख्यात अपराधी जेल के अंदर फोन और टीवी का इस्तेमाल करते हुए देखे गए थे। यह वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था और राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में अब जेल से एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें कैदी जेल के अदंर शराब पीते और पार्टी करते नजर आ रहे है। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है।