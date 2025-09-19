चाकू की नोंक पर लड़की की अश्लील तस्वीरें खींची, फिर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने पर किया मजबूर

पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, जब पीड़िता ने चेन्नुरू को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही चेन्नुरू ने कथित तौर पर पीड़िता से 70,000 रुपये की मांग भी की। इसके बाद उसने पीड़िता को डरा धमका कर उसके फोन से खुद को 14000 रुपये ट्रांसफर किए और उसे धमकी दी कि अगर उसने इस घटना की शिकायत किसी से की तो वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देगा। हालांकि बाद में महिला ने हिम्मत जुटा कर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।