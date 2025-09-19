Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चाकू की नोंक पर लड़की की अश्लील तस्वीरें खींची, फिर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने पर किया मजबूर

बेंगलुरु के एक पीजी में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसी पीजी में रह रही एक महिला पर चाकू से हमला कर उसका शारीरिक शोषण किया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 19, 2025

Bengaluru man sexually assaulted woman
बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने महिला का यौन उत्पीड़न किया (प्रतिकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शर्मनाक मामले का खुलास हुआ है। यहां एक पीजी में रहने वाले व्यक्ति ने आधी रात को एक युवती के कमरे में घुसकर चाकू की नोंक पर उसकी अश्लील तस्वीरें ली और उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। साथी ही आरोपी ने महिला से कुछ पैसे भी लिए और मुह खोलने पर उसकी तस्वीरे वायरल करने का डर दिखाया। महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

एक ही पीजी में रहते थे आरोपी और पीड़िता

आरोपी की पहचान साईबाबू चेन्नुरू के रूप में की गई है और उसकी कुछ ही समय पहले 24 वर्षीय पीड़िता के साथ दोस्ती हुई थी। चेन्नुरू और पीड़िता दोनों एक ही पीजी में रहते थे। हाल ही एक दिन अचानक चेन्नुरू सुबह करीब 3 बजे जबरदस्ती पीड़िता के कमरे में घुस गया और पीछे से उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला की पीठ पर चोट आई और फिर आरोपी चेन्नुरू ने चाकू से डरा कर महिल की आपत्तिजनक तस्वीरें लीं। साथ ही चेन्नुरू ने पीड़िता को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी की।

ये भी पढ़ें

Viral Video: अश्लील वीडियो भेजने वाले ड्राइवर को महिला ने पहले ढूंढा फिर सरेआम जमकर पीटा
राष्ट्रीय
Maharashtra Woman beats driver for sending obscene video

पीड़िता से लिए 14000 रुपये

पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, जब पीड़िता ने चेन्नुरू को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही चेन्नुरू ने कथित तौर पर पीड़िता से 70,000 रुपये की मांग भी की। इसके बाद उसने पीड़िता को डरा धमका कर उसके फोन से खुद को 14000 रुपये ट्रांसफर किए और उसे धमकी दी कि अगर उसने इस घटना की शिकायत किसी से की तो वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देगा। हालांकि बाद में महिला ने हिम्मत जुटा कर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 03:39 pm

Hindi News / National News / चाकू की नोंक पर लड़की की अश्लील तस्वीरें खींची, फिर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने पर किया मजबूर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.