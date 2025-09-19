चाकू की नोंक पर लड़की की अश्लील तस्वीरें खींची, फिर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने पर किया मजबूर

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शर्मनाक मामले का खुलास हुआ है। यहां एक पीजी में रहने वाले व्यक्ति ने आधी रात को एक युवती के कमरे में घुसकर चाकू की नोंक पर उसकी अश्लील तस्वीरें ली और उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। साथी ही आरोपी ने महिला से कुछ पैसे भी लिए और मुह खोलने पर उसकी तस्वीरे वायरल करने का डर दिखाया। महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
आरोपी की पहचान साईबाबू चेन्नुरू के रूप में की गई है और उसकी कुछ ही समय पहले 24 वर्षीय पीड़िता के साथ दोस्ती हुई थी। चेन्नुरू और पीड़िता दोनों एक ही पीजी में रहते थे। हाल ही एक दिन अचानक चेन्नुरू सुबह करीब 3 बजे जबरदस्ती पीड़िता के कमरे में घुस गया और पीछे से उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला की पीठ पर चोट आई और फिर आरोपी चेन्नुरू ने चाकू से डरा कर महिल की आपत्तिजनक तस्वीरें लीं। साथ ही चेन्नुरू ने पीड़िता को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी की।
पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, जब पीड़िता ने चेन्नुरू को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही चेन्नुरू ने कथित तौर पर पीड़िता से 70,000 रुपये की मांग भी की। इसके बाद उसने पीड़िता को डरा धमका कर उसके फोन से खुद को 14000 रुपये ट्रांसफर किए और उसे धमकी दी कि अगर उसने इस घटना की शिकायत किसी से की तो वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देगा। हालांकि बाद में महिला ने हिम्मत जुटा कर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।