बेंगलुरु में Rapido ड्राइवर ने किया महिला का उत्पीड़न, पीड़िता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया दर्दनाक अनुभव

महिला से Repido ड्राइवर ने की छेड़छाड़ (Videoscreenshot)
बेंगलुरु में एक महिला ने रैपिडो (Rapido) बाइक ड्राइवर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए है। यह घटना 6 नवंबर (गुरुवार) शाम को चर्च स्ट्रीट से पीजी (PG) तक की राइड के दौरान हुई। पीड़िता ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में पूरी घटना बयां की, जो तेजी से वायरल हो रही है।
पीड़िता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि शाम को चर्च स्ट्रीट से रैपिडो बाइक बुक करके वह अपने पीजी लौट रही थी। राइड शुरू होते ही ड्राइवर ने कथित तौर पर बाइक चलाते हुए उनके पैर पकड़ने की कोशिश की। "यह इतना अचानक था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। 'भैया, मत करो!' चिल्लाई, लेकिन डर के मारे रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकीं।" अनजान इलाके में होने के कारण वे बीच में उतरने से भी डर गईं।
PG पहुंचने पर पीड़िता रो पड़ीं। तभी एक राहगीर ने ड्राइवर से सवाल-जवाब किया। ड्राइवर ने माफी मांगी, लेकिन जाते-जाते धमकी भरा इशारा किया। पीड़िता ने पोस्ट में कहा, "मैं यह शेयर कर रही हूं ताकि कोई और महिला को ऐसा न सहना पड़े चाहे कैब हो या बाइक। मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन आज चुप नहीं रही। सतर्क रहें और आवाज उठाएं।" पोस्ट को हजारों व्यूज मिल चुके हैं।
रैपिडो ने पीड़िता के पोस्ट का जल्दी जवाब देते हुए कहा, "हमें आपके राइड के दौरान कैप्टन के व्यवहार की जानकारी मिली, जिससे हमें गहरी चिंता हुई। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जांच के लिए थोड़ा समय दें।" कंपनी ने ड्राइवर को तुरंत अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। बेंगलुरु पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया। सीनियर अधिकारी ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज हो रहा है और ड्राइवर के खिलाफ IPC की धारा 354A (यौन उत्पीड़न) के तहत FIR दर्ज की जाएगी।
