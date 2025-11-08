बेंगलुरु में Rapido ड्राइवर ने किया महिला का उत्पीड़न, पीड़िता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया दर्दनाक अनुभव

रैपिडो ने पीड़िता के पोस्ट का जल्दी जवाब देते हुए कहा, "हमें आपके राइड के दौरान कैप्टन के व्यवहार की जानकारी मिली, जिससे हमें गहरी चिंता हुई। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जांच के लिए थोड़ा समय दें।" कंपनी ने ड्राइवर को तुरंत अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। बेंगलुरु पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया। सीनियर अधिकारी ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज हो रहा है और ड्राइवर के खिलाफ IPC की धारा 354A (यौन उत्पीड़न) के तहत FIR दर्ज की जाएगी।