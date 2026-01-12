34 साल की पड़ोसन के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था 18 साल का युवक, मना करने पर…

बेंगलुरु में 34 वर्षीय महिला की हत्या (AI Image)
Software Engineer Murder in Bengaluru: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 34 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जलकर मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी हत्या थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में मृतका के पड़ोस में रहने वाले 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।
यह घटना 3 जनवरी को बेंगलुरु ईस्ट के सुब्रमण्यमपुरा इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट में हुई। रात करीब 10:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक फ्लैट में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन फ्लैट में रहने वाली डीके शर्मिला, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं, की आग में झुलसने से मौत हो चुकी थी। शुरुआत में इसे शॉर्ट सर्किट से लगी आग माना जा रहा था।
मृतका के एक करीबी दोस्त की शिकायत के बाद राममूर्ति नगर पुलिस ने मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लेकिन फोरेंसिक जांच में बिजली की खराबी से आग लगने का कोई सबूत नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शर्मिला की मौत जलने से नहीं, बल्कि दम घुटने (Asphyxia) से हुई थी।
मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की जांच मृतका के पड़ोसी करनाल कुरई (18 वर्ष) तक पहुंची। वह PUC का छात्र है और उसी अपार्टमेंट में अपनी सिंगल मदर के साथ रहता था। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली।
पुलिस के अनुसार, 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे आरोपी एक स्लाइडिंग खिड़की के जरिए शर्मिला के फ्लैट में घुसा। उसने कथित तौर पर महिला से जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश की। जब शर्मिला ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसका मुंह और नाक दबाकर गला घोंट दिया, जिससे वह बेहोश हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई।
हत्या के बाद अपराध छिपाने के इरादे से आरोपी ने शर्मिला के कपड़े और अन्य सामान बेडरूम में इकट्ठा किए और आग लगा दी, ताकि यह मामला फायर एक्सीडेंट लगे। इसके बाद वह मृतका का मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया।
विराजपेट का रहने वाला आरोपी करनाल कुरई को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उस पर BNS की धारा 103(1), 64(2), 66 और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है और आगे की जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग