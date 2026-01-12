34 साल की पड़ोसन के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था 18 साल का युवक, मना करने पर…

यह घटना 3 जनवरी को बेंगलुरु ईस्ट के सुब्रमण्यमपुरा इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट में हुई। रात करीब 10:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक फ्लैट में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन फ्लैट में रहने वाली डीके शर्मिला, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं, की आग में झुलसने से मौत हो चुकी थी। शुरुआत में इसे शॉर्ट सर्किट से लगी आग माना जा रहा था।