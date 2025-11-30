चलते चलते दो हिस्सों में बंटी दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन, यात्रियों में मची हलचल, टला बड़ा हादसा

चलते चलते दो हिस्सों में बंटी दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन (फोटो -पत्रिका ग्राफिक्स)
पटना-आरा-डीडीयू रेलखंड पर शनिवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। यहां दानापुर से बेंगलुरु जा रही एक ट्रेन चलते चलते अचानक दो हिस्सों में बंट गई। कारीसाथ रेलवे स्टेशन के पास इस बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन (03241) का कपलिंग टूट गया, जिसके चलते इंजन से जूड़े हिस्से आगे निकल गए और बाकी हिस्सा पीछे ट्रैक पर ही रुक गया। इस घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई और ट्रेन के कोच में अफरा तफरी मच गई।
खबरों के अनुसार, यह ट्रेन आरा से खुली थी और बक्सर की और तेज रफ्तार से जा रही थी। तभी अचानक कारीसाथ रेलवे स्टेशन के पास एक झटके से कपलिंग टूट गई और ट्रेन दो हिस्सों में बट गई। जैसे ही यात्रियों को इसके बारे में पता चला उन्होंने शोर मचाना शुरु किया और कोच में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।
कंट्रोल रूम तक घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने ट्रेन को रोका। रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीमें भी तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने जांच शुरू की। इस दौरान रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही तुरंत रोक दी गई और मरम्मत कार्य शुरु किया गया। कई देर की कोशिशों के बाद ट्रेन के आगे निकल चुके हिस्से को वापस लाया गया और पीछे छूटे हुए डिब्बों से जोड़ा गया।
चलती ट्रेन में अचानक कपलिंग कैसे टूटा इसका पता लगाने के लिए अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के अनुसार तकनीकी खराबी के चलते ऐसा हुआ है। इस घटना के चलते इस ट्रैक पर कई घंटों तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। इस दौरान यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग