चलते चलते दो हिस्सों में बंटी दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन, यात्रियों में मची हलचल, टला बड़ा हादसा

पटना-आरा-डीडीयू रेलखंड पर शनिवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। यहां दानापुर से बेंगलुरु जा रही एक ट्रेन चलते चलते अचानक दो हिस्सों में बंट गई। कारीसाथ रेलवे स्टेशन के पास इस बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन (03241) का कपलिंग टूट गया, जिसके चलते इंजन से जूड़े हिस्से आगे निकल गए और बाकी हिस्सा पीछे ट्रैक पर ही रुक गया। इस घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई और ट्रेन के कोच में अफरा तफरी मच गई।