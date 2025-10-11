Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पहले दोनो बच्चों की ली जान फिर मां ने कर ली आत्महत्या, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

बेंगलुरु में एक 27 वर्षीय महिला ने पहले अपने 1 और 4 साल के दो बच्चों की जान ली और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच के अनुसार, महिला ने पारिवारिक क्लेश के चलते यह कदम उठाया है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 11, 2025

Bengaluru crime

महिला ने अपने दो बच्चों को मार की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां बगलागुंते इलाके में एक महिला ने पहले अपने दो बच्चों को मौत के घाट उतारा और फिर खुद आत्महत्या कर के अपनी जान दे दी। पुलिस ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, मृतक महिला की पहचान 27 वर्षीय विजयलक्ष्मी के रूप में की गई है। विजयलक्ष्मी ने अपने एक और चार साल के दो बच्चों को जान से मार के खुद सुसाइड कर लिया।

फंदे से लटके मिले बच्चे और पत्नी

विजयलक्ष्मी और उसका परिवार मूल रूप से रायचूर जिले के रहने वाले थे। विजयलक्ष्मी का पति बेंगलुरु के एक मॉल में काम करता था और घटना के समय नौकरी पर ही था। पुलिस के अनुसार, गुरुवार शाम को जब विजयलक्ष्मी का पति घर लौटा तो उसने पत्नी और दोनों बच्चों को फंदे से लटका पाया। इसके तुरंत बाद पुलिस को मामले की सूचान दी गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच तीनों शवों को फंदे से उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट्म के लिए भिजवा दिया।

घरेलू क्लेश हो सकता है इसकी वजह

प्रारंभिक जांच के अनुसार, घरेलू क्लेश के चलते विजयलक्ष्मी ने यह भयानक कदम उठाया है। हालांकि इस बात की पुष्ठि अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है, जिसके चलते मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने आत्महत्या और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। बता दे कि शहर में पिछले कुछ समय में कई आत्महत्या के मामले सामने आए है।

पिछले दिनों सामने आए आत्महत्या के कई मामले

इसी हफ्ते बुधवार को पश्चिमी बेंगलुरु के ब्याटरायनपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में रहने वाला एक सिटी आर्म्ड रिजर्व मुख्यालय का एक हेड कांस्टेबल अपने किराए के घर में मृत पाया गया था। मृतक की पहचान 34 वर्षीय शरणप्पा के रूप में की गई थी। घटना स्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। इसी तरह पिछले महीने भारतीय वायु सेना के एक इंजीनियर ने अपनी बहन के घर की 24वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। पुलिस के अनुसार, बहन से झगड़ा होने के बाद इंजीनियर ने यह कदम उठाया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Oct 2025 08:53 am

Hindi News / National News / पहले दोनो बच्चों की ली जान फिर मां ने कर ली आत्महत्या, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IPS पूरन की मौत के 5 दिन बाद भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार, जानिए वजह

राष्ट्रीय

रॉड से पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, हत्या को हादसे में बदलने के लिए सिलेंडर पाइप खोलकर लगा दी आग

Karnatak crime
राष्ट्रीय

यौन उत्पीड़न को लेकर महिला ने कर ली आत्महत्या, सुसाइड नोट में सामने आया कांग्रेस नेता का नाम तो मच गई खलबली!

CG Congress
राष्ट्रीय

दिल्ली की दिवाली होगी पटाखों वाली!, सुप्रीम कोर्ट पांच दिनों के लिए हटा सकता है बैन

Delhi-NCR firecrackers ban
राष्ट्रीय

मुत्तकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की एंट्री बैन, प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा, विदेश मंत्रालय ने कहा- इसमें हमारा कोई रोल नहीं

Priyanka Gandhi Israel Genocide Remarks
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.