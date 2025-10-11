पहले दोनो बच्चों की ली जान फिर मां ने कर ली आत्महत्या, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

इसी हफ्ते बुधवार को पश्चिमी बेंगलुरु के ब्याटरायनपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में रहने वाला एक सिटी आर्म्ड रिजर्व मुख्यालय का एक हेड कांस्टेबल अपने किराए के घर में मृत पाया गया था। मृतक की पहचान 34 वर्षीय शरणप्पा के रूप में की गई थी। घटना स्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। इसी तरह पिछले महीने भारतीय वायु सेना के एक इंजीनियर ने अपनी बहन के घर की 24वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। पुलिस के अनुसार, बहन से झगड़ा होने के बाद इंजीनियर ने यह कदम उठाया था।