Independence Day:आजादी के इन दीवानों की विरासत सरहद पार क्यों छूट गई ? क्या भारत मांगेगा हक ?

Freedom Fighters Memorials in Pakistan: ऐ मेरे वतन के लोगो! जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ! कवि प्रदीप का लिखा और लता मंगेशकर का गाया यह गीत सभी भारतीयों में देश प्रेम का जज्बा ताजा कर देता है। आजादी की सालगिरह के मौके पर ,हम वतन पर मर मिटने वाले उन जांबाज जवानों को नहीं भूल सकते,जिन्होंने देश को आजादी दिलाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इनमें शहीद भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम प्रमुख (Bhagat Singh history Independence Day)है। ये तीनों शहीद न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक हैं, बल्कि आज भी युवा पीढ़ी के आदर्श हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों महान क्रांतिकारियों (Indian freedom fighters in Pakistan) से जुड़ी कई ऐतिहासिक जगहें अब पाकिस्तान में हैं? जी हां! देश के विभाजन के साथ इन तीनों शहीदों की यादगारें भी पाकिस्तान में ही रह गईं। जानिए किस शहीद की यादगार (Pakistan historical sites) कहां पर है :