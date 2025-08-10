स्वतंत्रता दिवस पर सियासी तूफान: प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की अनदेखी, सेनाध्यक्ष के सर पर अमेरिका का हाथ,पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Independence day 2025: भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए, लेकिन आज दोनों देशों के ​हालात जुदा हैं, भारत में मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान में इन दिनों जबरदस्त सियासी तूफान मचा हुआ है। एक ओर जहां पीटीआई ने इमरान खान को रिहा करवाने का आंदोलन जबरदस्त छेड़ा है। भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त (India independence day) से एक दिन पहले पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस (Independence day 2025) पर यह आंदोलन और अधिक होगा। वहीं शहबाज सरकार (Shehbaz Government ) पीटीआई के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इधर इससे पहले अदियाला जेल में बंद इमरान खान ( Imran Khan) यह कहते रहे हैं कि उनकी सरकार गिराने में अमेरिका ​का हाथ है। पाकिस्तान और दुनिया के मीडिया में पिछले दिनों यह बात सुर्खियों (Asim munir) में थी कि मुनीर को सत्ता सौंपी जा सकती है। इस तरह पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अमेरिका इन सब हालात पर नजर रखे हुए है।