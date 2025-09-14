गुजरात की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा-तफरी, मौके पर पहुंचीं 15 दमकल

गुजरात के भरूच जिले के पानौली जीआईडीसी इलाके में स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक केमिकल फैक्ट्री में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और 15 से अधिक दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेज दिया गया। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आग तेजी से फैल रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है।