गुजरात की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा-तफरी, मौके पर पहुंचीं 15 दमकल

गुजरात के भरूच जिले के पानौली जीआईडीसी इलाके में स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक केमिकल फैक्ट्री में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और 15 से अधिक दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेज दिया गया। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आग तेजी से फैल रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है।
आग की लपटें आसमान छू रही हैं और घने काले धुएं का गुबार पूरे इलाके को ढक ले चुका है। इससे आसपास के गांवों और औद्योगिक क्षेत्र में दहशत फैल गई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, धुएं के कारण आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। हालांकि, अब तक इस हादसे में किसी प्रकार की जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं आई है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई, जो संभवतः किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग को बुझाने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रसायनों के कारण यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, जो पर्यावरणीय प्रभावों की जांच कर रही है।
स्थानीय पुलिस ने फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। आग के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जा सकता है। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिशें जारी हैं, और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सहयोग करें।