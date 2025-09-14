Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गुजरात की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा-तफरी, मौके पर पहुंचीं 15 दमकल

गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग से अफरा-तफरी मच गई। हादसे का पता चलते ही 15 से अधिक दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया।

अहमदाबाद

Devika Chatraj

Sep 14, 2025

Fire Accident
गुजरात में भीषण आग (ANI)

गुजरात के भरूच जिले के पानौली जीआईडीसी इलाके में स्थित संघवी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक केमिकल फैक्ट्री में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और 15 से अधिक दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेज दिया गया। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आग तेजी से फैल रही है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है।

हानि की कोई सूचना नहीं

आग की लपटें आसमान छू रही हैं और घने काले धुएं का गुबार पूरे इलाके को ढक ले चुका है। इससे आसपास के गांवों और औद्योगिक क्षेत्र में दहशत फैल गई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, धुएं के कारण आसपास के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। हालांकि, अब तक इस हादसे में किसी प्रकार की जानमाल की हानि की कोई खबर नहीं आई है।

शार्ट सर्किट से हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई, जो संभवतः किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि आग को बुझाने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रसायनों के कारण यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, जो पर्यावरणीय प्रभावों की जांच कर रही है।

मामले की जांच जारी

स्थानीय पुलिस ने फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। आग के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जा सकता है। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिशें जारी हैं, और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सहयोग करें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fire accident

fire incident

Updated on:

14 Sept 2025 11:46 am

Published on:

14 Sept 2025 11:18 am

Hindi News / National News / गुजरात की फैक्ट्री में आग लगने से अफरा-तफरी, मौके पर पहुंचीं 15 दमकल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.