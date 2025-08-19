‘ना रेप ना हत्या…’ मनीषा रेप केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जानिए कैसे हुई मौत?

Bhiwani Manisha Case: हरियाणा के भिवानी जिले के सिंघानी गांव में 19 वर्षीय निजी स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में एक नया और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। रोहतक पीजीआईएमएस में मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस में नया मोड़ ला दिया है। पुलिस को मिली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मनीषा की मौत कीटनाशक (पेस्टीसाइड) के सेवन के कारण हुई, न कि रेप या हत्या के परिणामस्वरूप।