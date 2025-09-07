दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अलग-अलग टीमों ने करीब 16 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 22 गाड़ियां बरामद

पुलिस उपायुक्त नॉर्थ राजा बंथिया ने आज बताया कि इलाके में गश्त और पिकेट जांच बढ़ाकर अपराधियों पर नकेल कसने की रणनीति अपनाई गई थी। इसी दौरान एएटीएस की टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी निगरानी की मदद से कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना राम तिवारी उर्फ पंडित समेत कई आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से चोरी के वाहन भी बरामद हुए। गिरोह के नाबालिग सदस्य चोरी करने में शामिल थे, जिन्हें प्रति वाहन 2000 दिए जाते थे।